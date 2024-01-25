三聯通三便利　港發展更有力

國家推出6項新措施擴大內地與香港金融市場互聯互通，鞏固香港金融中心地位。（大公報） 中評社香港1月25日電／國家支持香港國際金融中心發展，人民銀行與金管局聯合宣布，推出“三聯通、三便利”合共6項政策舉措，深化內地與香港互聯互通持續發展，強化香港作為國際金融中心地位的核心競爭力，以及鞏固離岸人民幣業務樞紐角色。其中，“跨境理財通2.0”細則正式推出，個人投資者額度增兩倍至300萬元人民幣，同時擴大可投資的產品範圍，措施將於2月26日生效。



大公報報導，特區政府歡迎“三聯通、三便利”措施，行政長官李家超表示，這有利香港發揮國際金融中心作用，為加快建設金融強國、金融高質量發展作積極貢獻。



據人行與金管局公告顯示，6項政策包括“債券通”項下債券納入金管局人民幣流動資金安排的合資格抵押品名單；開放境外機構投資者參與境內債券回購業務；“跨境理財通2.0”；便利港澳居民大灣區購房跨境支付；跨境征信合作；擴大數字人民幣在港跨境試點。



兩地監管機構促進互聯互通



李家超表示，感謝中央對香港金融發展的堅實支持。香港是世界領先的國際金融中心，6項新措施擴大內地與香港金融市場互聯互通，更好滿足國際投資者對內地債券市場的流動性管理需求，有利香港進一步發揮國際金融中心作用，為加快建設金融強國、金融高質量發展作積極貢獻。



另外，新措施回應了兩地居民和企業對跨境金融服務的需求，為兩地居民跨境零售消費提供創新的支付服務，便利香港居民在大灣區內地城市購房，並通過跨境征信合作，為兩地企業跨境融資提供更便捷的服務。特區政府將繼續積極鞏固和提升香港國際金融中心地位，發揮好金融服務優勢。



財政司司長陳茂波相信，措施可加強香港在連接內地和國際市場，以至投資者的獨特功能，將香港的角色發揮得更好，而特區政府將會同監管機構一同落實執行好措施提及的工作。



陳茂波強調相關措施並非為提振股市，兩地監管機構一直都有就促進兩地互聯互通持續研究及討論。金管局總裁餘偉文相信將強化離岸人民幣業務樞紐角色。他表示，目前內地債券成為國際投資者資產配置的一部分，新措施期望加強內地債券的擔保品功能，便利國際投資者運用債券管理流動性。



對於“跨境理財通2.0”出台，證監會行政總裁梁鳳儀表示，產品範圍由原先的200多只基金，將擴大到最多700只，其中主要投資大中華區股票，且評定為“非複雜”的基金約90只。而且個人投資者投資額度由100萬元人民幣，提高至300萬元人民幣。



簡化匯款 便利港人灣區置業



《港澳居民購買粵港澳大灣區內地城市房產結算支付便利化業務指引》昨日發布。指引銀行在辦理港澳居民在大灣區8個內地城市（廣州、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶）購買一手或二手房時，港澳居民在境外匯款及貸款銀行審核後，將不超過月供或提前還款規模的人民幣資金，直接劃入境內貸款賬戶。若交易不成功，房地產開發企業或二手房買賣雙方應將對應的購房款原路退回，計劃令有意在內地置業的港澳居民，可經過清晰、安全和合規的途徑進行。



至於深化數字人民幣在港的跨境試點方面，將便捷開立和使用數字人民幣錢包，亦可以透過轉數快增值，這不僅對港人在內地支付更方便，內地遊客的數字人民幣錢包亦可以在香港消費。此外，人行與金管局簽署諒解備忘錄，容許兩地銀行獲得企業客戶同意後，跨境查閱企業在另一個地方的征信數據，先以深港作為互通起點，其後再擴闊範圍，既有助銀行管理信貸風險，也可助中小企更容易獲得跨境貸款。