特朗普重回白宮的黨內障礙基本掃除

中評社北京1月25日電／據中國網報導，【張志新 中國現代國際關係研究院美國研究所副研究員、博士】



1月21日，美國佛羅里達州州長羅恩•德桑蒂斯宣布退出總統競選並將支持前總統特朗普參選。此前，印度裔企業家維韋克•拉馬斯瓦米和阿肯色州前州長阿薩•哈欽森已先後宣布退選。



與去年10月28日退出共和黨初選的彭斯一樣，被譽為黨內“明日之星”的德桑蒂斯，也是在發現自己勝出無望之時選擇急流勇退。在當日發表的社交媒體講話中，德桑蒂斯表示，目前“看不到勝選的清晰路徑”，大多數共和黨初選選民“希望再給特朗普一次機會”。在1月16日舉行的艾奧瓦州共和黨初選中，特朗普以51%的得票率遙遙領先德桑蒂斯（21.23%）和黑利（19.12%）。而根據《波士頓環球》與索福克所作的最新聯合民調，在新罕布什爾州，特朗普與黑利的支持率分別高達55%和36%，德桑蒂斯僅獲得6%的選民支持。而美國初選的歷史表明，還沒有哪個總統參選人在未獲得艾奧瓦州和新罕布什爾州初選中哪怕一場勝利的情況下，能夠獲得黨內提名。也因此，德桑蒂斯認為，自己此次白宮之路已經斷送。



作為共和黨參選人，德桑蒂斯的優勢是“特朗普派的政治明星”，而其致命缺陷也是無法與特朗普徹底切割。現年45歲、有著軍人履歷和驕人政績的德桑蒂斯，一直利用性別政治、文化戰爭和反移民等爭議性話題，將自己塑造成保守派領頭人。他強調自己才是能夠“真正踐行承諾、不會信口雌黃”的保守主義政治家，以區別於特朗普的反復無常、不可預測。然而，當特朗普這位“本尊”依然活躍在政壇時，誰還會注意到那些曾經吹噓獲得特朗普衣鉢的“保守派新秀”。顯然，距離他們在美國政壇叱咤風雲的日子還遠著呢。

