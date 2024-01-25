中國跨境電商為全球貿易注入新動力

中評社北京1月25日電／據中國網報導，【盤和林 浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員】



據海關測算，2023年中國跨境電商進出口總額2.38萬億元，增長15.6%。其中，出口1.83萬億元，增長19.6%；進口5483億元，增長3.9%。跨境電商快速發展，既滿足了國內消費者多樣化個性化需求，又助力中國產品通達全球，成為外貿發展的重要動能。中國跨境電商交出一份亮眼成績單，主要得益於以下幾個因素：



首先，是政策支持。中國政府高度重視跨境電商的發展，出台了一系列扶持政策，包括《跨境電子商務零售進口稅收政策》《跨境電子商務出口退運商品稅收政策》等等，為跨境電商發展打造了良好的政策環境。其次，是內外需求的不斷擴展。隨著經濟的發展和人民收入的增加，中國居民對物質和精神生活提出了更高要求，對海外高質量產品和服務的需求迅速增加，同時，中國生產的潮流服裝、服飾箱包等“快時尚”零售商品在線訂貨消費模式廣受海外消費者青睞，這催生了中國跨境電商的蓬勃發展。同時，技術與產業的創新升級也為跨境電商的增長提供了客觀條件。再次，中國在跨境電商交易平台的建設方面走在全球前列，產業數字化與數字產業化雙進程均取得了不錯的進展，逐步完善的數字生態為跨境電商創造了足夠的市場空間。



跨境電商發展如火如荼，這對於中國進一步推動對外開放，促進高質量對外貿易，擴大進出口規模有重要的支撐作用。



其一，跨境電商為國內商品市場注入了“新鮮血液”，從日常用品到高端商品，大幅度豐富國內商品市場的同時，也打開了國內出口企業的銷售渠道和產品空間，為中國商品市場多樣化、出口貿易多元化提供了動力。其二，跨境電商在引入海外商品的同時，也帶來了更為激烈的競爭，這促使國內企業在生產端和服務端積極創新，挖掘自身比較優勢，加快產品和服務迭代速度，顯著提高了中國進出口貿易的質量，在中國對外貿易走向高端化的過程中發揮了巨大作用。其三，跨境電商拉近了國內市場與海外市場的“距離”，降低了中國進出口貿易的交易成本，縮小了貿易摩擦，進而促使中國進出口貿易結構優化，有助於提升中國在世界貿易中的影響力和競爭力。

