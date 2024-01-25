韓國瑜提醒新科藍委小心狐狸　財務要謹慎

趙少康幫國民黨“立委”當選人舉辦戰鬥營，邀韓國瑜分享經驗。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月25日電（記者 楊騰凱）戰鬥藍發起人趙少康今日為第十一屆國民黨“立委”當選人舉辦戰鬥營，中國國民黨“立委”當選人韓國瑜到場扮演“老師傅”向新科藍委分享經驗表示，小鷹第一次在天上飛很興奮，但地上有狐狸在等，失敗就會掉下去，狐狸一叼就走。他也提醒對財務要特別小心謹慎。



趙少康今日舉行新科藍委戰鬥營，到場的“立委”當選人包括韓國瑜、謝龍介、陳永康、廖先翔、涂權吉、牛煦庭、黃健豪、廖偉翔、葉元之、林沛祥。另外連任的國民黨“立委”賴士葆則是到場授課，指導議事規則。



韓國瑜致詞時表示，自己有一些心裡話想對新科“立委”們說，新科“立委”一定要瞭解，你看看老鷹在天上飛，小鷹第一次飛很興奮，爸爸媽媽在旁邊很著急，只要能展翅成功，就能翱翔九天，自己成長去捕食，如果失敗就會掉下去，狐狸一叼就走，“立法委員”不是一樣嗎？



韓國瑜指出，你很興奮第一次當“立委”要展翅高飛的時候，如果受傷摔下去怎麼辦？這是我心裡的話。



韓國瑜表示，新竹市長高虹安擔任“立委”前如果聽過類似的課，她的助理費的安排會不會更技巧一點？高虹安一定不想受傷，最後還是受傷了。



韓國瑜說，以前有一個“立法委員”在我面前哭訴，他的政治捐獻都很清白，可是去開一個會，產生了對價關係，最後判刑，如果給他重新瞭解一次，他一定不願意。



韓國瑜表示，當你們新科“立委”在“立院”大聲疾呼時，也可能有一些狐狸在等著你摔下來，這如何趨吉避凶，當一個可以問政又能保安全的“立委”，這是我的感想。

