院長選舉喬不定？蔡壁如：白營定要團進團出

國民黨文傳會主委、桃園市議員凌濤邀請蔡壁如共同舉辦“大白話：談新政治與未來議題發展”直播活動。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月25日電（記者 鄭羿菲）“立法院”新屆期2月1日開議，將選出正副院長。外界熱議居關鍵少數的8席台灣民眾黨“立委”會如何投票，台灣民眾黨創黨元老蔡壁如25日表示，支持藍或綠她沒有任何想法，但民眾黨8席“立委”一定要“團進團出”，才能讓老百姓看到決心。



日前曾傳出，民眾黨8席“立委”有4種意見，不排除開放投票，有綠營背景的黃珊珊、陳昭姿可能挺民進黨。



蔡壁如說，民眾黨的8席不分區“立委”乘載369萬票的民意，做任何事情、決策，就回歸民意基礎共同討論，最後不管民眾黨8席“立委”做什麼決定，相信黨內都會支持。



“立法院”新屆期2月1日開議，並將選出正副院長，台灣民眾黨日前要求藍綠有志角逐者，具體承諾“國會”改革4項要件，目前僅韓國瑜24日上午在臉書PO文具體支持“國會”改革修法。



2月1日展開的“立院”新島期，在總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。民眾黨掌握關鍵少數，只要不投綠，就有技術性保送藍的意味。



民眾黨在2024區域“立委”選舉，蔡壁如被提名參選台中市第一選區（大甲、清水、梧棲、外埔、大安）挑戰民進黨“立法院副院長”、3連霸“立委”蔡其昌，選戰過程中也成為“藍白合”示範區，甚至國民黨台中市長盧秀燕也擔綱蔡壁如競選總部主委，但最終蔡壁如以7250票之差落選。

