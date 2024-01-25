外國智庫專家：堅持一中原則是大勢所趨

中評社北京1月25日電／據中國日報網報導，1月24日，中華人民共和國和瑙魯共和國恢復外交關係。中瑙復交再次向世界昭示，堅持一個中國原則是不可阻擋的歷史大勢。摩洛哥智庫新南方政策中心高級研究員馬庫斯·弗雷塔斯1月22日在《中國日報》撰文稱，美國操弄“台灣牌”是極其危險的行徑，稍有不慎就可能引發全球性災難，危及國際貿易和全球穩定。



堅持一中原則是大勢所趨



文章指出，當前，全世界仍在努力克服新冠疫情和軍事衝突所帶來的負面影響。若全球供應鏈不穩定，勢必雪上加霜。



遺憾的是，美國一直在採取挑釁行動，干涉中國內政。自上世紀70年代以來，國際社會普遍接受一個中國原則，即世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。長期以來，一個中國原則是中美關係的基石。



然而，近年來，為了遏制中國乃至挑起對抗，美國及其部分盟友無視台灣是中國不可分割的一部分的事實，千方百計慫恿、煽動台灣當局採取行動加劇台海緊張局勢。



此外，賴清德若變本加厲推動“台獨”分裂，可能會導致兩岸關係惡化。毫無疑問，這類行徑對台灣乃至全世界都是有害無利的。



如今，美國及其部分盟友正在對華實施貿易制裁，強化在亞太地區的軍事存在，操弄“台灣牌”，千方百計圍堵中國。歸根結底，美國意在維護自身的全球霸權地位。

