爭綠白合！蔡其昌：“國會”改革我們身體力行

民進黨“立法院副院長”蔡其昌。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月25日電（記者 方敬為）中國國民黨“立法院長”候選人韓國瑜24日回應台灣民眾黨的“國會”改革訴求。民眾黨“立委”當選人黃國昌予以肯定，並籲民進黨不要迴避。民進黨“立法院副院長”蔡其昌今天對此表示，民進黨過去8年擔任“立院”正副院長以來，對“國會”改革身體力行，不只是說說而已。至於正副院長選舉，蔡其昌則表示，球在民眾黨手上，要看黨主席柯文哲如何決定。



第十一屆“立委”2月1日展開新會期，在總席次113席之中，中國國民黨52席、民進黨51席、台灣民眾黨8席、無黨籍2席（親藍）。



民眾黨日前提出“國會”改革4項主張，要爭取“立法院長”的韓國瑜24日上午在臉書正面回應“樂於支持”。對此，黃國昌表示“非常歡迎”，也認為是未來“國會”正常運作非常好的範例，並喊話綠營不要再迴避問題。



針對韓國瑜、黃國昌相呼應，是否擔心“立院”龍頭選舉藍白合？蔡其昌25日出席台中童綜合醫院“職業傷病診治專責醫院”揭牌典禮，受訪表示，藍白是否在“立院”正副院長選舉合作，不是民進黨可以決定的，球在民眾黨手上。如果白營決定投給韓國瑜，新任院長就會是韓，同樣的民眾黨投給自己人，也是韓國瑜當選，這就要看民眾黨主席柯文哲如何決定。

