趙樂際分別會見烏茲別克斯坦總統、安巴總理

中評社北京1月25日電／據外交部消息，2024年1月24日，全國人大常委會委員長趙樂際在北京分別會見烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫、安提瓜和巴布達總理布朗。



會見米爾濟約耶夫時，趙樂際表示，在習近平主席和米爾濟約耶夫總統戰略引領下，中烏關係步入快速發展的黃金期。雙方要落實好兩國元首重要共識，鞏固政治互信，深化務實合作。中國全國人大願同烏最高會議密切各層級交流合作，加強在各國議會聯盟等國際和地區議會組織中的協調配合，助力雙邊關係發展。中國和中亞國家有著深厚的歷史淵源、廣泛的現實需要，中方願同包括烏茲別克斯坦在內的中亞國家一道，攜手構建更加緊密的命運共同體。



米爾濟約耶夫表示，烏方堅定奉行一個中國政策，堅決推進同中方合作打擊“三股勢力”，願深化兩國立法機構合作，進一步發揮雙邊友好小組作用，促進民心相通。



會見布朗時，趙樂際表示，中安是真誠互信的好朋友，在兩國領導人引領下，傳統友誼愈加深厚，務實合作富有成果。中方願同安方在涉及彼此核心利益問題上繼續相互支持，高質量共建“一帶一路”，推動中安友好合作關係邁向更高水平。中國全國人大願同安巴議會開展多層級、多渠道溝通交流，為兩國各領域合作提供堅實法律保障。中方願同安方在多邊場合加強協調配合，深化應對氣候變化、全球環境治理等領域合作，共同維護發展中國家正當權益。



布朗表示，安中關係是大小國家平等合作的典範。安方堅定恪守一個中國原則，高度讚賞中方提出系列全球合作倡議、幫助各國共同發展，希不斷鞏固深化安中友好關係。



張慶偉參加會見。



（來源：中華人民共和國外交部網站）