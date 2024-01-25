傅崐萁：要求“總統”赴“立院”報告接受詢答

藍委傅崐萁接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月25日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”傅崐萁25日上午於“立法院”召開記者會，宣布將角逐國民黨今年度的“立院”黨團總召。他在回應媒體提問時，表示他將推動要求“總統”到“國會”進行國情報告之外還要接受詢答。他也保證將會嚴格監督通訊傳播委員會（NCC），不在讓NCC霸凌監督政府的聲音。



傅崐萁指出，賴清德應該尊重“國會”代表的民意，尤其是八百萬不支持他的選民的聲音。他指出，過去李登輝也曾在“國民大會”接受過“國情”報告和質詢，這是一個民主制度的基本要求。他強調，國民黨會堅持這一點，不會讓賴清德逃避責任。



傅崐萁痛斥民進黨的弊案和腐敗，並宣稱他有能力在一年內將民進黨八年的黑幕全部揭露出來。他還批評民進黨利用通訊傳播委員會（NCC）來打壓和控制媒體，剝奪媒體的自由和公正。他要求，所有的NCC委員必須經過“立法院”的同意才能上任，不能再成為民進黨的打手和爪牙。他表示，他的目標是讓陽光照進“立院”，讓執政黨不再腐敗，這也是國民黨的共同決心和目標。他表示，他如能順利擔任總召，“立法院”將變得更精彩，他也保證不再讓NCC欺負媒體，讓媒體能夠充分、詳實、客觀地報導，不再受到任何的箝制。



至於是否已經爭取到同黨“立委”的支持，傅崐萁表示，他昨天深夜才開始競選，所以起步比較晚，希望大家多幫忙。