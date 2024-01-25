蔡壁如蹲點台中繼續拚　蔡其昌：持續努力

民進黨“立法院副院長”蔡其昌。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月25日電（記者 方敬為）民進黨“立法院副院長”蔡其昌本屆選舉取得“立委”連任，只贏空降的台灣民眾黨籍蔡壁如7250票，蔡宣布將深耕地方，4年後再戰。蔡其昌今天出席地方活動，對此沒有評論，但特別在致詞中向與會者謝票，感謝大家支持他連任，讓他挺過“藍白合海嘯第一排”，這也證明他長期努力服務基層還是能擋住海嘯來襲，他會持續努力，繼續為海線鄉親服務。



蔡壁如挑戰台中市第一選區“立委”，原先各界不看好，但最終僅以些微差距落選，後續動態各界關注。蔡壁如日前表態，將繼續在中一選區深耕，4年後再戰蔡其昌，她也特別向國民黨台中市長盧秀燕、台中市議會議長張清照致謝幫忙輔選，張清照24日表示歡迎優秀人才留在海線，未來會視政治局勢，決定是否合作或合作方式。



蔡其昌25日出席台中童綜合醫院“職業傷病診治專責醫院”揭牌典禮，對於蔡壁如宣布深耕地方，沒有評論，但在致詞時間接回應，做實事是爭取鄉親支持的不二法門。



蔡其昌表示，他除了見證台中海線第一處“職業傷病診治專責醫院”揭牌，也要藉此機會向大家謝票，大家都知道，這次選舉在台中第一選區的海嘯很大，“什麼跟什麼合”的政治結盟，來勢洶洶，但他長期努力耕耘服務基層，鄉親都知道蔡其昌是不分黨派做事的人，所以還是得到多數鄉親的肯定，他要感謝大家的支持。



蔡其昌說，鄉親的選擇證明，做實事還是擋得住海嘯，所以他會持續努力做事，把台中海線、他的故鄉發展越來越好、越來越進步，讓所有的鄉親更滿意，他承諾未來他與服務團隊一定會加倍用功，不負選民支持。