蔡壁如曝沒受邀民眾黨尾牙　或許距離的美感

蔡壁如接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月25日電（記者 鄭羿菲）外傳台灣民眾黨創黨元老、前“立委”蔡壁如將回任民眾黨中央委員，她25日澄清，選後早已向黨主席柯文哲表達，要深耕台中幫忙做地方組織、訓練未來可參選的年輕人。她已很肯定地向台中選民表達自己會留在台中，中央委員就是一個職位，不管在哪，反正黨內也常開雲端會議。



媒體也追問，是否有參加民眾黨昨晚的尾牙？蔡壁如樂觀笑說，或許是“距離的美感”，沒有人通知她參加，但她原本就安排在地方謝票的行程，非常的忙。



蔡壁如這次參選台中市第一選區（大甲、清水、梧棲、外埔、大安）挑戰民進黨“立法院副院長”、3連霸“立委”蔡其昌，選戰過程成為“藍白合”示範區，國民黨台中市長盧秀燕也擔任競選總部主委，最終僅以7250票之差落選。



中國國民黨文傳會主委、桃園市議員凌濤25日邀請蔡壁如共同舉辦“大白話：談新政治與未來議題發展”直播活動，與藍營青年座談。



蔡壁如會後接受訪問表示，選完後柯文哲有找她聊聊，她當初向柯表達，自己在台中有些經驗累積，尤其民眾黨一直沒有做地方組織，她是想幫柯訓練一些未來能參選的年輕人。當初柯也並未講想讓她回任中央委員，中央委員這件事，應該是事後冒出來的。



蔡壁如說，講結論，選後她已答應過選民會繼續留在台中，她最近1、2個禮拜除了謝票，也找好未來要住的房子、買了代步的車，留在台中生活的必備條件她都準備好了。中央委員就是一個職位，不管在哪裡，反正黨內也常常開雲端會議。



媒體追問，之前傳出台中市長盧秀燕想邀她擔任副市長？蔡壁如指出，應該沒有，是選後有些地方議員、民意代表的建議，所以媒體才會去問，她也有向盧秀燕表達，一來盧有自己的人事規劃，二來對她壓力也太大了，她想暫時先休息一下，會不會在台中找到什麼樣的職位，就等過完年再向大家報告。



至於會否擔心自己與藍營走太近，造成黨內有反對意見？蔡壁如笑說，不會啦，柯文哲常講一句話，“朋友要多、敵人要少”，到哪個地方一定要交很多的朋友。台灣本就是多元文化，黨內也會有多元意見，每個人都能提出想法，但最後就是討論出一種說法對外表達，這才是健康的政黨政治發展。台灣民眾黨是還小，但團結力量大，還是要集體決策。



媒體追問，是否會擔心與民眾黨第十一屆不分區“立委”當選人黃珊珊、黃國昌有意見衝突，所以留在地方深耕？蔡壁如否認道，沒有，小黨一定要有人到全台各地開疆闢土，這件事非常重要，她已經衝鋒陷陣到艱困選區了，現在打出這樣的成績，還是要生根下去。