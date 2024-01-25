韓國瑜：擔心戰爭　幾個重大投資案不進台灣

國民黨第十一屆不分區“立委”當選人韓國瑜與陳永康（右）。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月25日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立委”當選人韓國瑜今日出席戰鬥藍發起人趙少康為新科藍委舉行的戰鬥營，韓一到場就先和國民黨不分區“立委”當選人、退役海軍二級上將陳永康坐下聊天，討論國際軍事議題。韓國瑜說，現在好幾個重大投資案不進來台灣，就是擔心戰爭，戰爭無贏家，和平無輸家。



趙少康今日舉行新科藍委戰鬥營，到場的“立委”當選人包括韓國瑜、謝龍介、陳永康、廖先翔、涂權吉、牛煦庭、黃健豪、廖偉翔、葉元之、林沛祥。另外連任的國民黨“立委”賴士葆則是到場授課，指導議事規則。



陳永康是海軍二級上將退役，曾任“國防部”副部長，現為國民黨第十一屆不分區“立委”當選人。



韓國瑜到場後，就和趙少康、陳永康一起坐下，討論國際軍事議題，陳永康也拿出電腦，展示兵推畫面給韓國瑜參考。



陳永康說，如果拿烏克蘭戰場來套台灣，兩個台灣塞進去都不夠，類似狀況絕對不能發生在台灣，現在我們關心的都是整體周遭區域，因為事實上台灣影響的問題是從朝鮮半島到南海，全部影響到，台灣有關鍵重要性，越重要，越不能讓他陷入危險困境。



陳永康表示，現在朝鮮半島、東海、台海、南海全部糾結在一起，這幾個地方有些願意和解，有些是搞對抗，美中之間不談輸贏，付出代價的就是這些地方的當事國。



陳永康表示，過去我們兵推都是把台海當單一問題來兵推，結果現在朝鮮半島、東海、台海、南海是牽動的，所以為什麼會說台灣有事就是日本有事，如果這種事情發生了，你能承受多少災害？還有美國來了會先幫誰？這個都講不定的。



陳永康分析，台海問題事實上可以控管，他不能變成區域的整體大衝突，周邊問題要預先防範，不要糾結在一起很重要。



趙少康說，反正戰場不能在台灣，在台灣會很慘。



韓國瑜說，烏克蘭60萬平方公里已經打了兩個台灣的大小，也就是8萬平方公里。現在好幾個重大投資案不進來台灣，就是擔心戰爭。戰爭無贏家，和平無輸家。