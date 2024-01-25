賴士葆：我被打到頭破血流時沒看到傅崐萁

針對國民黨團總召選舉，資深藍委賴士葆受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月25日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立委”傅崐萁今日正式表態將參選新任的國民黨團總召，與國民黨“立委”賴士葆對決。賴士葆今日表示，他與傅是君子之爭，呼籲國民黨中央及國民黨正副院長參選人韓國瑜、江啟臣都不要介入。賴士葆也說，過去8年他帶頭於“立院”抗爭，被打到頭破血流，那時好像都沒看到傅。賴也強調，與民進黨總召柯建銘也打交道很多年了。



戰鬥藍發起人趙少康今日舉行新科藍委戰鬥營，到場的“立委”當選人包括韓國瑜、謝龍介、陳永康、廖先翔、涂權吉、牛煦庭、黃健豪、廖偉翔、葉元之、林沛祥。賴士葆則是到場授課，指導議事規則，並接受媒體訪問。



傅崐萁今日宣布投入黨團總召選舉，投票日是30日。



韓國瑜今日也到場，會前賴士葆也拉著韓講悄悄話。



賴士葆表示，我與傅崐萁就君子之爭，希望能夠發揮“立法院”黨團自主，國民黨中央不要介入，希望國民黨推出的“立法院”正副院長候選人韓國瑜、江啟臣都不要介入這場黨團自主的選舉。



賴士葆指出，我們常常講黨團自主，就尊重黨團每一個成員的意志，總召選舉到底要投自己還是投給傅崐萁，我們都尊重。



由於傅崐萁先前有意參選“立法院長”，外傳國民黨主席朱立倫勸退傅崐萁，暗示傅可以參選黨團總召。賴士葆則是“戰鬥藍”成員，兩人爭總召職務，是不是國民黨中央對決戰鬥藍？



賴士葆表示，他沒想這麼多，戰鬥藍是一個鬆散的組織，並不是外面說的次團體。