2024年，短劇路在何方

中評社北京1月25日電／近期，抖音、快手等短視頻平台紛紛發布針對微短劇從業者的扶持計劃以及籌備數量，推動市場進一步擴容。



過去一年，影視行業黑馬屬誰？短劇！數據顯示，2023年國內微短劇市場規模達373.9億元，同比上升267.65%。這是什麼概念？一騎絕塵、強勢突圍。要知道，去年全國電影票房549.15億元，而微短劇的體量竟能接近電影的七成，能量之大，可見一斑。



然而，短劇發展迅速的另一面是野蠻生長。不少畫風媚俗、乏善可陳的內容大行其道，讓其質量飽受詬病。原因何在？“短視”驅使。短劇的一大特點是短平快，這使得短劇製作成本低、見效快。因此，很多劇作方為了快速引流變現，以“簡單的套路、炸裂的表演、逆天的劇情”為導向，粗制濫造、以量“取勝”。雖然短期內可以快速“圈錢”，但顯然不利於長遠健康發展。因此，找准短劇定位，規避野蠻生長，是一個重要課題。



那如何辦？主流化是大勢所趨。



作為一種影視產品類型，短劇的最終導向是要為大眾所喜聞樂見。而要達到這一目標，短劇就必須內向發力，從題材到製作，全方位“精致”起來。比如，可與地方文旅合作，讓題材更有人文深度，為觀眾帶來更高的藝術價值和更好的文化體驗。



短劇要摒棄短期逐利的短視思維，對內容進行“革新”，倒逼行業洗牌，如此，才能邁入合規化、主流化發展軌道，真正成為大眾樂見的正能量影視產品。



來源：廣州日報 作者：申時行