吸引中長期資金入市正當時

中評社北京1月25日電／吸引中長期資金入市是構建穩定、均衡和高質量資本市場的重要因素。1月22日召開的國務院常務會議強調，要進一步健全完善資本市場基礎制度，更加注重投融資動態平衡，大力提升上市公司質量和投資價值，加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性。



1月23日，中國證監會黨委書記、主席易會滿主持召開黨委（擴大）會議再次提出，“深化投資端改革，加大中長期資金入市力度”。



投融資動態平衡，引入中長期資金是關鍵。中長期資金為資本市場帶來長期穩定的資金來源，為企業提供更加持續穩定的融資環境，促使市場形成以價值投資為主導的理念，尤其是在市場波動時，可以起到穩定信心的作用。



在1月12日證監會召開的新聞發布會上，證監會機構司副司長林曉征表示，目前，證監會正全面對標中央金融工作會議精神，研究制定《資本市場投資端改革行動方案》，作為未來一段時期統籌解決資本市場中長期資金供給不足等問題的行動綱要。



筆者認為，當前吸引中長期資金入市正是時候，可從以下幾方面著手：



一是持續完善長期投資激勵機制，鼓勵上市公司加大分紅力度和頻次，樹立回報股東意識，強化長期不分紅的“鐵公雞”的信息披露提示，同時加大長期持有股票的投資者的稅收優惠政策力度。



二是推動金融產品創新，優化投資者結構。支持並引導金融機構提供多元化的資產管理產品，尤其是設計和推出適合中長期投資的金融產品，如政策性基金、指數基金、長期債券、分紅型保險產品等，為中長期資金提供更多投資選擇，從而提升機構投資者在資本市場中的比重。

