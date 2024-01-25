中評社北京1月25日電／迎新春，消費活力滿滿。電商平台啟動“年貨節”，商務部門組織開展2024年“老字號嘉年華”活動，國貨“潮品”成為“年貨清單”的主角，是商品消費可圈可點的亮點；冰雪旅遊、冰雪運動持續升溫，停用的采冰場變身熱門打卡點，凸顯服務消費的紅火。年味漸濃，加速釋放消費潛力，線上、線下都大有可為。



我國新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化深入推進，消費日益成為拉動經濟增長的基礎性力量。2023年，社會消費品零售總額比上年增長7.2%，其中網上零售額同比增長11.0%，最終消費支出拉動經濟增長4.3個百分點，對經濟增長的貢獻率達到82.5%，比上年提高43.1個百分點。作為拉動經濟增長“三駕馬車”之一的消費，又交出了一份推動經濟高質量發展、在發展中增進民生福祉的答卷。新的一年，不斷鞏固和增強經濟回升向好態勢，我們必須貫徹落實中央經濟工作會議的重點部署，激發有潛能的消費，推動消費從疫後恢復轉向持續擴大。



激發有潛能的消費，關鍵要順應居民消費升級趨勢，打通制約消費的“堵點”“卡點”。去年社會消費品零售總額創歷史新高，一個重要的原因就是供給側結構性改革持續深入，抓住最具潛力的消費領域著力提升供給。例如，北京朝陽“2023消費提振年”活動特色鮮明，為期21天的“2023北京朝陽國際燈光節”聯動區內重點商圈開啟“嗨逛”“嗨購”“嗨吃”模式，重點商圈客流量超1000萬人次，較日常上漲31%，形成銷售額近21億元。再如，抓住休閑游等旅遊消費趨勢，不少地方完善特色民宿、改進休閑設施，某平台上2023年暑期夜游產品銷量較2019年增長692%。事實證明，把擴大消費同改善人民生活品質結合起來，適應個性化、多樣化消費的趨勢，就能夠持續釋放消費潛力，為經濟增長提供持久動力。



消費對經濟具有持久拉動力，目前我國總體消費水平還不高，消費的潛能仍然巨大。採取正確的消費政策，完善促進消費的體制機制，優化放心消費的商業環境，居民消費會繼續保持較好的增長。一方面，14億多人口的超大規模市場優勢明顯，城鎮化進程的推進、消費結構的升級、收入水平的提高等都為消費增長提供了廣闊空間。這是必須牢牢把握的有利條件。另一方面，我們堅持把恢復和擴大消費擺在優先位置，相繼出台了一系列促消費政策，傳統消費穩定擴大，新型消費培育壯大，去年12月份消費者信心指數比上月回升0.6個點，文旅、健康等領域消費潛力有望進一步釋放。採取更加積極有效的政策措施，我們必將激發有潛能的消費，進而激活發展潛能。



在山東濟南，“民間風味”十足的黃河大集上，采買農特產品，體驗非遺文創，消費者選擇更豐富。在湖北武漢，不少4S店迎來了客流高峰，2億元“惠購湖北”汽車消費券最高可為市民節省5000元，助力消費者新年駕新車，開年消費走勢令人振奮。持續增加城鄉居民收入，不斷豐富有效供給，堅持優化消費環境，消費主引擎對我國經濟發展的拉動力必將更加澎湃。



來源：人民日報 作者：周人傑