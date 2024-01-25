蔡壁如給建議　空戰轟到焦土、陸戰開始接收

民眾黨蔡壁如（右）與國民黨文傳會主委、桃園市議員凌濤。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月25日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨在2024選舉中，獲8席不分區“立委”，民眾黨創黨元老、前“立委”蔡壁如25日表示，“立法院”是羅馬競技場，民眾黨是小黨，要勇於衝撞，提出民生、經濟、“國會”改革的法案，堅定前行，且也要“團進團出”，對內可以有多元意見，對外則要統一說法。



對民眾黨未來選戰的建議？蔡壁如指出，空戰一定要轟到焦土，但接下來就要陸戰開始接收。她在區域“立委”選戰過程中，因為她是空降的，一開始根本沒人認識，所以先透過媒體讓選區民眾認識到有她這個人，接著開始著手陌生拜訪、挨家挨戶敲門，跟選民聊生活拜票，她沒有做民調，其實候選人走在路上就能感受到民眾的歡迎支持程度，從一開始沒人打招呼，到後面選民自己來擁抱，就代表掀起熱度了。



蔡壁如這次參選台中市第一選區（大甲、清水、梧棲、外埔、大安）挑戰民進黨“立法院副院長”、3連霸“立委”蔡其昌，選戰過程中也成為“藍白合”示範區，最終以7250票之差落選。



中國國民黨文傳會主委、桃園市議員凌濤25日邀請台灣民眾黨創黨元老蔡壁如共同舉辦“大白話：談新政治與未來議題發展”直播活動，與藍營青年座談。