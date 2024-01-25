金觀平：貨幣政策靠前發力穩增長

中評社北京1月25日電／為鞏固和增強經濟回升向好態勢，宏觀政策近期接續發力。中國人民銀行1月24日宣布：自2024年2月5日起，下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）；自2024年1月25日起，分別下調支農再貸款、支小再貸款和再貼現利率各0.25個百分點。



當前，穩預期處於關鍵時刻，必須緊抓不放保持住經濟持續恢復勢頭。數據顯示，2023年12月，CPI和PPI降幅均有所收窄，出口增速連續兩個月回升，社會融資規模、M＿2、貸款增速保持在10%左右，均高於名義經濟增速。但也要看到，經濟回升仍處在爬坡過坎階段，近期股市預期也有所波動。此時央行打出政策組合拳十分必要，體現出堅定不移穩經濟、穩市場、穩預期的力度和決心。



作為傳統的重量級貨幣政策工具，降准具有較強的“信號”意義，有利於增強市場信心，改善和擴大總需求，為落實一攬子政策措施、保持經濟運行在合理區間創造條件。本次降准幅度由前兩年的每次0.25個百分點提高至0.5個百分點，釋放中長期流動性約1萬億元，超出市場預期，可為貨幣信貸增長提供有力支撐。同時，下調支農支小再貸款、再貼現利率0.25個百分點，引導金融機構擴大“三農”、小微、民營貸款投放，降低融資成本，激發重點領域和薄弱環節的信貸需求，均有助於穩投資、擴內需，更好促進經濟金融良性循環。



此次降准還有助於優化銀行體系流動性結構，降低銀行資金成本。當前，推動社會綜合融資成本穩中有降面臨商業銀行淨息差收窄的約束，突破方式是降低銀行負債端資金成本。2022年以來，央行通過加強自律管理，逐步形成了存款利率的市場化調整機制，主要銀行先後4次主動下調存款掛牌利率，部分中小銀行也跟進調整。央行此次降准並叠加下調支農支小再貸款、再貼現利率，可為銀行釋放更多長期穩定的低成本資金，為促進降低企業融資和居民消費信貸成本、進一步讓利實體經濟創造有利條件。



當前降准既有必要，也有空間。近年來，我國存款準備金率多次調降，但金融機構加權平均存款準備金率仍處於國際較高水平，仍有一定操作空間。與其他主要經濟體的量化寬鬆相比，降准具有不改變基礎貨幣和央行資產規模、通過影響央行負債結構就能投放流動性的優勢。此次降准後，我國法定存款準備金率約為7%，還有較大空間，未來仍將是補充銀行體系中長期流動性的有效工具。

