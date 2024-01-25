中評社北京1月25日電／以開放促改革、促發展是我國現代化建設不斷取得新成就的重要法寶。中央經濟工作會議提出，“必須堅持依靠改革開放增強發展內生動力，統籌推進深層次改革和高水平開放”。制度型開放是實現更高水平對外開放的關鍵所在，是持續發揮以開放促改革重要作用的必然選擇。必須穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，積極主動對接國際高標準經貿規則，建設更高水平開放型經濟新體制，為加快打造對外開放新高地、推動經濟高質量發展提供制度保障。



認識重要意義



同商品和要素流動型開放相比，制度型開放是一種更高層次的開放。通過打通制度、規則等層面存在的各種壁壘，能夠有效增強國內國際兩個市場兩種資源的聯動效應，更好發揮對外開放作用，以制度創新推動全球經濟治理，為建設開放型世界經濟作出積極貢獻。



一是有利於構建新發展格局。構建新發展格局的關鍵在於經濟循環的暢通無阻。這就要求更好發揮對外開放作用，實現各類要素優化配置，推動各類要素在國內循環和國際循環之間自由流動。衹有穩步擴大制度型開放，進一步對標國際高水平經貿規則，才能形成推動更高水平開放的制度環境和制度優勢，在更高層次、更大範圍深度參與全球產業分工和合作，從而提升國際循環質量和水平，增強國內大循環內生動力和可靠性。



二是有利於推進高水平對外開放。在世界經濟的新一輪規則重塑中，國際經貿規則由邊境規則向邊境後規則轉變。這要求我們進一步提升貿易投資自由化便利化水平，在知識產權保護、環境保護、政府採購等領域深化改革。穩步擴大制度型開放，聚焦投資、貿易、金融、創新等對外交流合作重點領域深化體制機制改革，建設更高水平開放型經濟新體制，是我國適應對外開放新趨勢的戰略抉擇。



三是有利於推進國家治理體系和治理能力現代化。在新的發展階段，商事制度、投資管理等需要進一步深化改革，以更好適應經濟社會高質量發展的要求。穩步擴大制度型開放，為推進更深層次改革和更高水平開放提供了重要的制度保障，是推進國家治理體系和治理能力現代化的重要途徑，有助於建設既符合經濟全球化發展長遠方向、又適應我國經濟社會高質量發展要求的更高水平開放型經濟新體制。

