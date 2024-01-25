總召選舉是黨中央對決戰鬥藍？趙少康否認　

戰鬥藍發起人趙少康接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月25日電（記者 楊騰凱）中國國民黨新任“立法院”黨團總召由國民黨“立委”賴士葆、傅崐萁對決。由於賴屬戰鬥藍成員，此次總召選舉是不是戰鬥藍人馬搶進國民黨團幹部職務？對此，戰鬥藍發起人趙少康否認，強調這都是媒體揣測，他們是協助國民黨，並不是另立黨中央。



賴士葆昨日參選國民黨團總召，傅崐萁今日宣布參選，投票日是30日。



戰鬥藍發起人趙少康今日舉行新科藍委戰鬥營，並接受媒體訪問。



由於傅崐萁先前有意參選“立法院長”，外傳國民黨主席朱立倫勸退傅崐萁，暗示傅可以參選黨團總召，另外賴士葆則是“戰鬥藍”成員，兩人爭總召職務，是不是國民黨中央對決戰鬥藍？



趙少康指出，這是媒體的揣測，我們沒有這樣的感覺，基本上賴士葆、傅崐萁都很資深，賴士葆資深一點，可是傅崐萁有地方經驗。“立法院”黨團總召、書記長這些都是一年一任，今年不做可以明年做，明年不做後年做，這些都可以協調。



趙少康表示，戰鬥藍就是一種精神號召，大家要有戰鬥的精神，認同這個精神號召的，都可以成為戰鬥藍的一員，戰鬥藍不是一個組織，也不是一個次團體，也不是一個派系，大家不要那麼嚴重。我們是協助國民黨，包括國民黨“立法院”黨團和黨中央，我們都是全力來協助他們，並不是要另立黨中央。



會邀請新人加入戰鬥藍嗎？



趙少康指出，認同我們理念的，基本上我們在“立法院”還是沒過半，還是要發揮戰鬥的精神，執政黨如果提出不恰當的政策、人事，你還是要發揮戰鬥的精神力爭到底。



會約束戰鬥藍“立委”的黨團總召投票嗎？



趙少康表示，不會，“立委”有自己的決定權，我們不是剛性團體，尊重每一個“立委”自己的選擇。