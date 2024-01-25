老年食堂不能只是“看上去很美”

中評社北京1月25日電／一份素菜2元、一份小葷3元、一份大葷5元……近幾年，不少地方嘗試開展老年助餐服務，但記者調研發現，有些老年助餐點、老年食堂處境尷尬，僅僅是“看上去很美”。



江蘇啟東市“為民大食堂”負責人給記者算了一筆賬：廚師和服務員工資、菜品採購、水電煤氣費等剛性支出每月六七萬元，按平均每天服務150人、平均每人每天消費10元至15元計算，一個月的營業額衹有五六萬元，即使場地由街道（鎮、村）免費提供，地方政府給一點補貼，時常也會出現入不敷出的窘境。



一些老年人相對保守的消費理念，也是一個值得注意的問題。一般來說，地方政府會給不同年齡段來用餐的老年人每次2元至5元的補貼。記者採訪時看到，有幾名老人都是在補貼金額內點餐，這也使得老年食堂的可持續發展受到制約。



消費行為不僅取決於消費理念，更取決於老人自身的經濟實力。如果老人有比較多的退休金或養老金，不會心疼去老年食堂消費，一些經濟實力雄厚的地區甚至可以讓老人免費用餐；但是，即使在同一座城市，發展水平也不盡相同，部分老人未必舍得花錢。在廣大農村，這一現象更為突出。



記者發現，雖然很多老人都盼望著家門口有老年食堂，但他們的消費習慣以及很多老年食堂的運行狀況，都讓這項公益事業充滿變數。一些地方將助餐補助轉化為食用油、牛肉等食品，由老人的子女定期領取，看似將補助落實到人，實際上變相成了子女的“福利”，老人未必得到實惠。



要把老年食堂辦好、辦實，讓更多老人按時吃上熱乎飯菜，不僅要靠政府“有形的手”掌舵，更要想辦法激活更多的愛心力量。比如，浙江諸暨在發展“愛心食堂”的過程中，探索出“個人出一點、政府補一點、基金捐一點、志願幫一點”的模式，避免財政大包大攬，有一定借鑒意義。

