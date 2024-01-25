百威：中國消費市場潛力巨大

金融界領袖們在台上探討中國未來發展的機遇。(大公報) 中評社香港1月25日電／在“中國機遇”的討論環節中，金融界專家們發表對中國未來機遇的意見。



大公報報導，厚朴投資董事長方風雷表示，有些人會在討論中國會否像日本一樣出現經濟泡沫爆破，但相信中國經濟不會像日本一樣。中國去年經濟發展大致符合預期，疫情後雖面對房地產市場疲弱等危機，但相信中國經濟正處於螺旋式上升階段，居民存款水平仍然很高。長遠來看，中國人均GDP可由現時的1.3萬美元增長至2.5萬美元以上。



百威亞太首席執行官楊克則表示，中國的消費市場具有最大的潛力。中國的中等收入家庭持續增長，未來中國的消費市場仍然值得看好，加上中國的消費模式正走向高端化，這都會為市場帶來很多的機遇。



科技研發急速提升



未來資產證券（香港）有限公司董事長李禎鎬也對中國未來的增長感到非常樂觀。他表示，中國目前已具備很多優厚的條件，包括技術及基礎設施，例如在人工智能方面，可以看到很多中國企業的研究已處於全球領先地位。此外，中國已成為全球最大的汽車出口國，原因是技術上已大大提高，相信中國正在轉向高品質增長的模式。故此，雖然未來資產證券在多個國家也有發展業務，但仍然會將發展重點放在中國。



保誠執行總裁華康堯則在保險業的角度來分析中國的機遇，他認為中國也有人口老化問題，到了2035年中國將有20%的人口年齡超過60歲，故此對醫保的需求也會不斷增加，雖然中國在醫療保健方面已採取了一些措施，但私營企業在醫療保健上仍然有重要作用。