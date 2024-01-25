中評社北京1月25日電／新年伊始，國際機構紛紛發布全球經濟展望報告。聯合國《2024年世界經濟形勢與展望》報告預計，全球經濟增長將從2023年的2.7%放緩至2024年的2.4%，低於新冠疫情前3%的增長率。回顧2023年，世界經濟經歷了艱難的復甦增長和通脹對抗；展望2024年，復甦和調整仍將是關鍵詞。



從不同經濟體來看，目前新興市場和發展中經濟體整體表現好於發達經濟體，各經濟體分化明顯，2024年這種分化趨勢可能進一步加劇。聯合國報告預計，2024年發達經濟體增速為1.3%、發展中經濟體增速為4.0%。



從增長領域看，全球服務業在疫情後實現強勁復甦，帶動以服務業為導向的經濟體逐步回暖。而國際貿易依然疲軟，給全球增長帶來極大挑戰。全球產業鏈供應鏈風險隨地區衝突等上升，貿易摩擦加劇。值得注意的是，數字化轉型、綠色經濟等不僅催生了新的經濟增長點，也為世界經濟注入持續增長動力。



從經濟政策看，美聯儲本輪加息已累計11次，聯邦基金利率升至22年來最高水平。2023年9月和11月，美聯儲連續兩次暫停加息，表示“緊縮的貨幣政策正給經濟活動和通脹帶來下行壓力”。當前，發達經濟體基本暫停加息，多個新興經濟體也暫停加息或啟動降息。同時，各國財政政策均在有序退出疫情期間的特殊支持和補貼等。



當前，全球抑制通脹取得一定進展，但影響猶存。具體來看，美國通脹雖有所放緩，但其核心通脹黏性高，由於加息對經濟的影響通常會滯後，這意味著至少要到2024上半年美國經濟才能充分反映加息的影響；對於歐洲經濟來說，融資條件收緊的影響還在擴大，加上勞動力市場走弱、新增就業崗位減少，未來仍將承受不少壓力；日元匯率貶值趨勢難抑，貶值壓力推高進口成本，對日本央行貨幣政策調整提出考驗。



2024年，全球經濟不穩定、不確定、難預料因素增多。世界銀行報告指出，受新冠疫情、地緣政治緊張以及全球通脹和利率飆升影響，2020年至2024年或將是30年來經濟增速最慢的5年。新的一年，多國大選帶來的政治變動必將影響全球政治經濟形勢。美國貨幣政策何時轉向、如何轉向，是否會再次造成流動性泛濫，也將給全球經濟帶來新的不確定性。

