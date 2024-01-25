為藍領群體營造更好的就業環境

中評社北京1月25日電／據1月23日央廣網報導，1月23日，中國新就業形態研究中心發布的《2023中國藍領群體就業研究報告》顯示，2023年藍領群體月均收入為6043元，與去年基本持平，其中月嫂、貨車司機和外賣員月收入水平較高，位居藍領群體收入前三。



因從事體力勞動的工人一般穿藍色工作服而得名的藍領職工，既包含在製造業、建築業、傳統服務業等行業就業的勞動者，也包括在數字經濟背景下，依托互聯網平台衍生的新就業形態勞動者。近年來，社會對藍領職業價值的認可，以及個體對職業選擇的多樣化需求，極大地提升了藍領行業的吸引力和競爭力。藍領群體平均月收入與白領群體差距減小，得益於我國數字經濟的快速發展。新就業形態勞動者在工作中更有信心、更有尊嚴，從業人數也在持續穩定增加。



在我國，藍領群體規模已達4億人，提升這一群體的就業質量，對經濟發展有重要作用。眼下，以外賣員為代表的新就業形態勞動者，加速了藍領群體內部的職業流動和發展，他們主要集中在新興產業和現代服務業領域，大多具有一定的數字化能力、洞察能力、溝通能力、創新能力等，且多擁有年富力強的優勢，正處在成家立業的人生階段，其所從事的工作大多專業性和服務性較強。



客觀地說，新就業形態勞動者或許並不耀眼，其待遇和職業前景也有一些不確定性，但他們熱愛工作、積極實現個體價值和創富夢想，用高質高效、個性精準的專業服務，讓更多市民的工作生活、更多行業的生產服務獲得了極大便利，人們對這一群體的好感正不斷攀升。



新就業形態、新興職業發展迅速，為從業人員營造良好的就業環境，仍有不少工作要做。一方面，要不斷探索、完善新就業形態勞動者的用工方式，落實其在社保、工傷、勞動保障等方面的權益。另一方面，工會、共青團、婦聯等團體和稅收、人社等部門，要繼續為新就業形態勞動者多做實質性工作，讓這一群體在更大範圍內被接受、被尊重，平等享有完善的服務和權益保障，有更大的職業獲得感，推動新興職業散發更大魅力，吸引更多年輕人投身其中。



來源：工人日報 作者：卞廣春