不斷開辟教育數字化新賽道

中評社北京1月25日電／近日，2024年全國教育工作會議召開，對全年教育工作重點任務作出部署，其中明確提出“要不斷開辟教育數字化新賽道。堅持應用為王走集成化道路，以智能化賦能教育治理，拓展國際化新空間，引領教育變革創新”。習近平總書記在中共中央政治局第五次集體學習時指出：“教育數字化是我國開辟教育發展新賽道和塑造教育發展新優勢的重要突破口。”當前，數字化技術發展迅猛，加速催生並引領教育變革與創新，不斷開辟數字化新賽道，進一步推進數字教育，將為我國推進教育現代化提供有效支撐。



近年來，我國教育數字化建設迅速推進，成果顯著。數據顯示，目前全國中小學（含教學點）互聯網接入率達到100%，99.9%的學校出口帶寬達到100M以上，超過3／4的學校實現無線網絡覆蓋。國家智慧教育公共服務平台成為個性化自主學習的重要渠道，涵蓋中小學、職業教育、高等教育，基本建成世界第一大教育教學資源庫，中國慕課數量和學習人數均居世界第一。



伴隨新一輪科技革命的深入推進，大數據、雲計算、物聯網、區塊鏈等新一代數字化技術得到廣泛應用，在各個領域實現深度融合。教育數字化轉型的核心在於，充分利用先進數字信息技術手段，瞄准數字化、網絡化、智能化，對教育教學過程進行深入改革和創新，以提高教學效率、提升教學質量、促進教育公平。



重點關注技術應用的廣泛性和整合性。數字化教育打破了傳統教育的地域限制，有利於優質教育資源的優化整合，在線課程、虛擬課堂、移動學習等多種學習方式，讓學習更加靈活高效。在當前基礎上，需進一步推動技術迭代升級，強化數字化技術應用，比如引入虛擬仿真、機器人、AI大模型等技術，積極探索技術與教育的深度融合，將其用於課堂教學和教育管理，最大化發揮各種技術手段在教育中的價值。充分利用各類數字技術構建大平台、大資源、大服務體系，搭建智聯融通的智慧校園和智慧教室，協同聯動建設家庭和社會的數字化學習環境，創建包容性數字學習平台和內容，打造“教育大腦”和學習門戶，構建公平包容、開放合作的數字教育體系。



以智能技術提升教育效率和水平。充分發揮智能技術互聯互通、開放共享的優勢，將數字化技術融入課堂教學，推動完善線上線下相結合的教學模式，提高教學質量和效率，可利用虛擬現實、增強現實、元宇宙等技術，為學生創造更加生動直觀的學習體驗。通過數字化技術收集和分析學生的學習數據，為教育者提供更全面的學生畫像，有助於實現個性化精準教學，為每一個學生量身定做學習方案，實現知識精準滴灌。融入數字化技術升級實訓基地，通過智能技術培訓、實踐等方式，如開發虛擬仿真教學資源，探索虛擬現實教學、在線實驗、遊戲化學習等，開展核心技能訓練“做中學”，提高師生的數字化素養和能力，強化學習能力和效率。

