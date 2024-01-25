謝龍介：若游錫堃當選院長　藍不應任副手

國民黨不分區“立委”當選人謝龍介。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月25日電（記者 楊騰凱）對於2月1日的“立法院長”改選，國民黨不分區“立委”當選人謝龍介今日受訪表示，如果當天上午的院長投票，民眾黨8席支持民進黨游錫堃，他建議下午的副院長選舉，藍委就每個人投給自己，國民黨不接受這樣羞辱，此時不宜去接受副院長職務。



謝龍介指出，國民黨當初說過了，國民黨正副院長人選韓國瑜、江啟臣就是雙進雙出。如果民眾黨決定支持民進黨游錫堃，他個人會建議黨團與江啟臣，國民黨團應該開會，副院長選舉每個委員就投給自己。國民黨就當忠誠的在野黨，對人民負責。他會提出這個建議，但還是要大家一起決定。



對於“立法院”黨團總召由藍委賴士葆、傅崐萁對決，黨中央是否支持特定人選？謝龍介表示，黨中央還沒有給出任何訊息，不過兩人願意挺身而出為黨承擔，應該看成良性競爭。



戰鬥藍發起人趙少康今日舉行新科藍委戰鬥營。謝龍介出席，並接受媒體聯訪。



謝龍介表示，“立法院”是一個戰場，在此時很艱難的時候，願意挺身而出為黨承擔，這要看成是良性的競爭，他個人認為是好事，大家願意出來為黨承擔。



謝龍介指出，大家彼此都有交情，但是我們是不分區“立委”，所以會聽從國民黨中央是否有一致的決定，先看國民黨中央的態度，現在還沒接受到任何訊息。