職業傷害保障應“擴容提質”

中評社北京1月25日電／“幸虧有了職業傷害保障，一下子報銷了3000多元醫療費呢。”2023年11月，廣東中山的外賣騎手朱先生發生意外，造成左足第1趾近節趾骨遠端骨折、全身多發挫擦傷。次日，朱先生通過平台App的“一鍵報案”，向平台企業發送事故報案信息，最終獲得賠償。



讓朱先生得到補償的，正是廣東省於2022年7月份按要求實施的職業傷害保障試點工作，一年多以來，在開展職業傷害保障試點的7省市中，還有不少外賣員像朱先生一樣享受到了這份保障。



風里來雨里去，當外賣騎手、快遞員走街串巷給公眾生活帶來便利之時，也給自身安全埋下了隱患。數據顯示，2022年上海市對外賣騎手、快遞員日均查處量達3000餘起，占日均非機動車交通違法總數的20%。數據觸目驚心，卻也是現實的縮影。如何讓這些人“慢下來”，讓他們的權益保障“立起來”，社會各界一直在關注、探討。



以外賣騎手、快遞員為代表的新就業形態勞動者人數眾多，他們的權益不容忽視。第九次全國職工隊伍狀況調查結果顯示，我國新就業形態勞動者已達8400萬人，占職工總數的21%。這是一個龐大的群體，他們的安全穩定和社會的安全穩定息息相關。但遺憾的是，他們目前還處於相對弱勢的狀態，相應的勞動關係、工資支付、社會保險等方面的機制都不夠完善。無論是從關心勞動者的角度，還是從保障社會安全穩定的視角，新就業形態勞動者的權益保障，都應與時俱進地進行完善。



如今，在開展職業傷害保障試點的7省市中，很多新就業形態勞動者的權益得到了保障。各方之所以對此表達出肯定的態度，就是因為“必須保障新就業形態勞動者權益”的社會共識已經形成。這對各大平台、勞務外包公司等來說，是必須正視的現實問題。新就業形態勞動者的勞動關係必須釐清，職業傷害保障必須到位，這是人同此心心同此理的常識，各相關方必須在補短板強弱項上做文章，積極點亮新就業形態勞動者的保障之光。

