花萬元“支教”7天，到底有多少含金量

中評社北京1月25日電／近年來，以“支教”為名的旅遊團十分火爆。這些旅行團行程大多為一周左右，報名費千元至萬元不等，地點既有國外度假熱門區域，如泰國、巴厘島等，也有國內落後山區，形式大多以公益助學、保護動物、保護環境等志願服務展開。記者調研發現，這樣的旅遊支教目前已演變為成熟的產業鏈。一些針對貧困地區的支教項目，不僅規劃好每天活動的時間地點，游玩體驗時間甚至長於教學時間，密集的行程單和旅行社出團通知格式如出一轍；組織方名為“義工組織”，本質是商業化公司；宣稱能夠為參與者申請國內外名牌高校“提升背景”，含金量卻模糊不清。



在大家的一般印象中，到貧困地區進行支教，是一種純粹的公益行為。要花錢“報團”參加，甚至將它當作一種旅遊方式，這多少與支教的公益內涵形成了偏離。從現實看，報名這些需要支付數千到上萬元不等的短期“支教團”，一些人還不僅僅是為了體驗不同生活方式，而更是將之當作一條為自己簡歷鍍金的“捷徑”。對這樣的夾雜著太多的功利與算計乃至“作秀”意味的“支教”行為，社會確實需要多一些審慎。



客觀說，有些孩子和年輕人有能力和興趣，希望體驗不同的生活，願意花錢參加支教；同時有人看到了這裡面的“商機”，給他們提供相應的服務，如此“生意”其實並不是不可以。嚴格意義上，這樣的“旅遊式支教”，本質上已屬於一種新的旅遊類型。儘管在這個過程中，參與者所扮演的角色更接近於遊客而非志願者，但並不能說毫無意義。一方面，這種方式可以讓參與者對某個地方的文化與生活增進瞭解；另一方面，他們作為“外來者”，在與“支教”對象的互動中，也可以給後者帶去一些新的信息，甚至是一定的幫助，這實際上也就是在發揮一定的公益價值。



不過，這樣的方式容易引發爭議，確實是因為其中存在著太多需要釐清的邊界。比如，由於這類“支教”多由商業化的公司來運營，可能缺乏專業化的公益視角，若操作不當便可能給真正的公益行動帶來干擾，給被支教地區的孩子們造成麻煩。甚至說，當“遊客”花高價去“支教”時，那些被支教的地區和孩子，又扮演著怎樣的角色？他們有知情權嗎？即便“旅遊式支教”有其市場需求，也應該把握好度，防止造成不必要的負面影響。

