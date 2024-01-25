首批一年制義務役男入伍　臭臉怨高風險

入伍役男面色凝重。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月25日電（記者 方敬為）台灣義務兵役期自原先4個月恢復為1年制，首梯“陸軍2226梯”今天入營，台中市有71位役男徵集入伍，上午在台中市政府集合出發。台中市民政局副局長彭岑凱代表向役男慰勉，並贈送入伍禮“迷彩電子錶”祝福軍旅平安。役男各個臉色沉重，對於兵役延長多有埋怨，也認為當前情勢緊張，服兵役相對高風險，且待遇低於勞工基本薪資，很吃虧。



台灣1年制義務兵役今年元旦起實施，首梯“陸軍2226梯”役男全台共計有670名，25日分別入營至陸軍206旅新竹關西營區、302旅台中成功嶺營區和203旅台南官田營區，接續將展開為期8周的入伍訓練。



台中市共有71位役男徵集入伍，25日上午在台中市政府大樓集合接受兵役單位宣教，後由市府調派入營專車載送至成功嶺營區。市府民政局副局長彭岑凱代表市長盧秀燕到場關心，並致贈台中市役男專屬入伍禮“迷彩電子錶”，期盼役男在營務必遵守部隊紀律，注意自身健康，並祝福役男軍旅生涯順利平安，圓滿達成守衛家園的任務。



現場役男各個面色凝重，在接收台中市政府的入伍禮品時，面無表情，對於服兵役大部分感到抗拒，尤其是兵役延長至1年，埋怨很浪費時間。有役男家屬並指出，當前兩岸情勢緊張，現在服兵役可說是相對高風險，且遇低還於勞工基本薪資，高風險、低報酬，很吃虧。



據瞭解，首梯1年制義務役士兵入伍後，月薪資公告為新台幣1萬至2萬元初，低於目前勞工基本月薪資2.7萬多元，讓不少役男擔憂，耗費1年時間領低薪當兵，面對台海情勢緊張，訓練強度上升，又可能因此與社會脫節、拖延職場資歷，實在很不情願。