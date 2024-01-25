激發鄉村低效利用資源潛力

中評社北京1月25日電／筆者最近到山西某縣調研時瞭解到，當地鄉村散落建有80多個服裝加工車間，此前因其產品不符合市場需求，訂單寥寥。近來，縣里通過進行市場化引導，輔以專業化管理，這些車間開始盈利。



在另一個縣的鄉村，原本利用率不足的標準化廠房，通過引入專業團隊選定產業項目，得以實現充分利用。村集體提供廠房設備、負責農戶對接，職業經理人提供市場資源、做好經營管理，各方發揮所長，形成了優勢互補、互利共贏的良性運作機制，最終村民增加了收入，村集體的力量也得到了增強。



近年來，針對鄉村的投資力度不斷加大、覆蓋面不斷拓展，鄉村產業建設步伐逐步加快，極大促進了鄉村發展。與此同時也要看到，廣大鄉村散落著一些低效利用的資源和資產。



一方面，應對這些資源和資產的基本情況進行摸底和分類，為其後續高效利用提供基礎支撐。



從實際情況來看，由於鄉村連接市場的渠道不夠通暢，一些低效利用的資源和資產，很難得到市場的關注。唯有摸清底數，才能更好對接需求，從而通過市場手段實現資源和資產的高效利用。



另一方面，要在遵循涉農政策、市場經濟和產業發展規律的前提下，對低效利用的資源和資產進行有效整合。



思路一變天地寬。造成鄉村資源和資產低效利用的原因不少，或是開發便利性不足，又或是產業發展思路存在偏差。這個時候，如何能夠整合其中優勢要素，推動其與市場的密切結合，成為考驗運營團隊的關鍵。從筆者此前調研的兩個縣的實踐來看，近年來，政府、村集體正著手對這些低效利用的資源和資產進行優化布局、組織統合，引入專業化市場力量後，提質增效比較明顯。



由此觀之，未來，我們應不斷激發鄉村低效利用資源和資產的潛力，為推進鄉村全面振興提供更多助力。



來源：人民日報 作者：劉鑫焱