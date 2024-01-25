給“租男／女友回家過年”扯幾條安全繩

中評社北京1月25日電／“租男友／女友回家，幫你擺脫催婚煩惱”“可拍婚紗照、可辦形式婚禮，可見家長朋友”“出租自己當伴娘，費用300元”……臨近年關，在一些網絡平台上，“租人”的業務十分火熱。有媒體提醒，面對這些靠著網絡交易臨時形成的關係，要注意自身安全，稍有不慎，就會掉進“坑”里。



“租人”這事兒，在社會上已經發酵多年。不少影視劇也有類似的情節，故事曲折，熱熱鬧鬧，很是吸引年輕人。儘管這項“業務”一直游走在灰色地帶，但這麼多年來非但沒有消失，反而越來越大方攬客——在平台檢索一下就會發現，“租人”的小廣告鋪天蓋地。



這樣的變化耐人尋味。近乎戲謔的“租人”居然變成尋常事，說明了什麼？至少有一點不容否認：需求。有需求就會有供給，而需求多了，就會形成產業。到了這個時候，如果我們仍停留在“此處有風險，慎入”，恐怕已經遠遠不夠。



事實就是如此，這些年來，“租人”業務幾乎就是在專家們的風險警示下潛滋暗長的。也因此，當下之計，與其喊停，不如嘗試著做一些規範化努力，給“租男友／女友回家過年”扯幾條安全繩，最大限度保障安全。



從本質上講，“租人”其實不是租人，而是一種勞務雇傭關係。我雇你假扮女友／男友／伴娘等等，你以此獲得勞務報酬，只要雙方平等交易、正當履約，且符合公序良俗，這樣的雇傭就沒毛病。至於媒體乃至社會其他人，似乎也沒必要刻意誇大其中“女友”“男友”等等的隱含意思。



當然了，鑒於“租人”行為多為陌生人之間的交易，且活動場景多為陌生、私密的環境，聯絡方式多為網上找尋，這也會放大此種行為的風險。對於“承租方”而言，有人財兩空的可能；而對於“出租方”而言，則也可能面對一系列無法預料的風險。比如有假借租賃服務之名介紹賣淫服務，通過在網絡平台拉客掩人耳目；也有在租賃過程中發生傷害、威脅、性侵等情形的。這也表明，必須盡快完善相關規制，切實保護雙方的合法權益。

