中評社北京1月25日電／2023年，歐盟旅遊業在新冠疫情後強勢復甦，旅客在外總過夜數達29.2億晚，創下新的歷史紀錄。儘管歐盟旅遊業復甦勢頭明顯，但依然存在各類風險衝擊行業發展。除了通脹上升、生活成本高企、勞動力短缺、極端天氣事件和航空公司罷工等重大挑戰外，持續的地緣政治動蕩導致各國復甦情況並不均衡。為了應對疫情後及地緣政治危機帶來的挑戰，歐盟推出一系列政策振興旅遊業發展。2024年，歐洲旅遊業增長或有所放緩，但整體復甦的勢頭將會持續。



歐盟統計局日前公布的數據顯示，2023年，歐盟旅遊業在新冠疫情後強勢復甦，旅客在外總過夜數達29.2億晚，甚至比2019年疫情前（28.7億晚）高出1.6%，創下新的歷史紀錄。與2022年相比，除了盧森堡的數據有輕微下降（－0.1%），幾乎所有歐盟成員國2023年的旅遊數據都有所增長。其中，馬耳他和塞浦路斯的增長率超過20%，斯洛伐克、拉脫維亞、保加利亞、奧地利、捷克、葡萄牙、羅馬尼亞和希臘8個歐盟成員國的增長率超過10%。從絕對值來看，德國（增加3280萬晚）和西班牙（增加3230萬晚）的旅客過夜數增量較大。



歐盟旅遊業能在疫情後強勁反彈，離不開國際遊客的回歸。2020年、2021年和2022年國際遊客占歐盟遊客總過夜數的29%、32%和44%，而在2023年，非歐盟居民占總遊客量的46%，2019年該數字是47%，這表明國際遊客對歐洲旅遊業在旅遊時長方面的貢獻已幾乎恢復至疫情前水平，其中絕大部分是來自美國的遊客。以遊客的絕對數量而言，與2019年相比國際遊客數量下降0.4%。在住宿方面，近三分之二的旅行者選擇酒店及類似住宿，住宿量突破18億晚，其次是其他短期住宿（24%）及露營（13%）。



從全世界範圍來看，歐洲是旅客人數最多的地區。世界旅遊組織（UNWTO）的最新報告顯示，預計到2024年年底，國際旅遊業將全面復甦。目前，國際旅遊業處於疫情前水平的88%左右，截至2023年，國際旅客數達到13億。按地區、復甦狀況而言，中東地區引領復甦勢頭，入境人數比2019年高出22%；歐洲是全球旅客到達量最高的地區，在區域內旅遊需求和美國遊客的支持下，入境人數達到了疫情前94%的水平，非洲達到了96%，美洲也達到了90%，而亞太地區的旅遊業目前恢復到了疫情前水平的65%，仍有較大復甦空間。



歐洲旅遊業的復甦也帶動了各個行業的發展。2023年以來，歐盟航空業快速復甦，僅10月份，歐洲機場網絡的客運量未受機票上漲和地緣政治緊張局勢的影響，同比增長11.7%，在歐盟各大機場中，表現最好的是依賴入境游和新移民較多的國家機場，其中希臘增長21%、斯洛文尼亞增長20%、葡萄牙增長16%。

