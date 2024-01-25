世界美顏小姐5月在台決賽　記者會艷光四射

2024世界美顏小姐全球總決賽5月將在台灣舉辦。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月25日電（記者 盧誠輝）2024世界美顏小姐全球總決賽5月將在台灣舉辦，這是睽違9年後再次在台灣舉辦，來自紐西蘭的世界美顏總裁Mila特別飛來台灣舉辦記者會，還邀請2023世界美顏小姐冠軍的緬甸小姐來台分享心得，曾獲獎的台灣佳麗到場宣傳助陣。



2024世界美顏小姐全球總決賽宣傳記者會今日在桃園市住都飯店舉辦宣傳記者會，包括桃園市政府體育局長許彥輝、桃園市政府觀光旅遊局副局長施照輝與中國國民黨桃園市議員朱珍瑤等人都到場共襄盛舉。



曾獲得2009年世界亞裔小姐亞軍的朱珍瑤表示，這是世界美顏小姐全球總決賽繼2014、2015年連續2年在台灣舉辦後，睽違9年再次在台灣舉辦，特別邀請她擔任宣傳大使，她希望能透過這次比賽介紹桃園與台灣的風土民情讓各國佳麗能更認識台灣。



負責籌辦比賽的“中華民國”美容美學發展協會、台灣小姐選拔大會主委潘逢卿指出，此次預計將有來自全球各地50位佳麗到台灣比賽，期間將帶各國佳麗在全台走透透，總決賽將分4階段進行，第1階段的全球國服賽將在桃園市舉辦、第2階段的全球才藝賽將在台中市舉辦、第3階段的全球泳裝賽將在高雄舉辦、第4階段的全球總決賽則會在台北市舉辦。