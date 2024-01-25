盧秀燕邀宴台中“立委”當選人　2綠委缺席

台中市長盧秀燕率市府團隊與台中市第十一屆“立委”當選人餐敘，藍營委員全數到齊。（照:台中市政府提供） 中評社台中1月25日電／“立法院”第十一屆“立委”，台中市8位區域“立委”當選者平均年齡不到42歲，締造全台最年輕紀錄。加上不分區與原住民“立委”，共10位與台中有關，“立委”席次翻轉為藍大於綠，台中市長盧秀燕昨晚率市府團隊與“立委”當選人餐敘，8名藍營當選人全員到齊，而兩位民進黨老將蔡其昌、何欣純並未出席。



台中市8席區域“立委”從原本的綠6藍2，翻轉為綠2藍6，翻轉選局的4人，年紀最大的是46歲的顏寬恒、最小的是33歲的廖偉翔，另還有35歲的黃健豪、34歲的羅廷瑋，台中市區域“立委”當選人平均年齡不到42歲，締造全台最低紀錄。另外，還有以市議員身份參選原住民“立委”的黃仁、參選不分區“立委”的副市長王育敏。



2月1日“立委”當選人將宣示就職，台中市長盧秀燕24日晚上率市府團隊邀請10位台中新當選的“立法委員”餐敘，除祝賀委員當選，並盼未來不分黨派、一起努力向中央爭取資源，“建設台中”，將台中利益最大化。



盧秀燕表示，這場餐敘是不分黨派，宴請台中新當選10位委員，她代表市府團隊，親自向10位委員一一邀請參加，並向委員報告台中未來需要的各項建設和經費，共同討論未來建設台中所需的方向藍圖。



受邀的當選人中，包括楊瓊瓔、江啟臣、顏寬恒、黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、王育敏、黃仁皆到場共襄盛舉；蔡其昌、何欣純兩位委員雖另有行程，亦表示將不分黨派，協助台中爭取更多的資源和建設。



此外，市府團隊，包含副市長黃國榮、賴淑惠、秘書長黃崇典、副秘書長林育鴻、張大春、新聞局長鄭照新也都到場出席，席間氣氛熱絡。