東部戰區發言人回應美驅逐艦過航台灣海峽

中評社北京1月25日電／據光明網報導援引東部戰區消息，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，1月24日，美“菲恩”號驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，依法依規處置。近期，美軍頻頻實施挑釁行徑，惡意破壞地區和平穩定。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。



（來源：光明網）