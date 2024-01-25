交流交往正當時：中烏地方合作論壇觀察

中評社北京1月25日電／據光明日報報導，1月22日，中國－烏茲別克斯坦地方合作論壇在新疆維吾爾自治區烏魯木齊舉行。來自中烏雙方各領域、相關地區、企業的領導及嘉賓齊聚一堂，共敘友好情誼、共話合作之計、共謀發展之道，推動中烏地方間合作不斷向更大範圍、更寬領域、更深層次邁進。



這次論壇以“深化務實合作 實現共同繁榮”為主題，集中反映了過去一年來中國新疆同烏茲別克斯坦地方間交往交流成果。2023年前11個月，新疆對烏進出口總額達81.39億元人民幣，同比增長42.7%。經貿合作深入推進的同時，兩地在農業、經貿、科教等領域交流合作持續深化，不斷推動著兩地關係穩步發展。



2023年，新疆企業承建了烏方水電站、變電站、風電等一批重點項目，助力雙方經濟社會發展。在果蔬資源引進、品種培育、棉花病蟲害防治等領域，新疆高效節水灌溉等技術幫助烏茲別克斯坦棉農增產增收，助力更多烏方優質農產品進入中國市場，輸華農產品種類已達20餘種。新疆在烏茲別克斯坦開展科技合作項目15項，投入3000餘萬元，新疆高校與烏方院校簽訂8項校際交流合作協議。



這次論壇吸引了國內外700餘家企業代表參加。在烏茲別克斯坦經營金器與首飾的烏盧格別克·阿卜杜拉希莫夫說，希望通過新疆這個窗口，拓展中國市場。“現在來中國簽證十分方便，新疆礦產資源十分豐富，我們工廠需要很多原材料，也想抓住這次機會邀請中國夥伴來烏茲別克斯坦看一看。”



在當天洽談會上，中烏雙方18個企業項目簽約，簽約金額達4467萬美元。“我們今天從中國採購了一批汽車配件，價值200萬美元。”烏方企業負責人法霍德·朱拉耶夫對這次的成果十分滿意。



烏茲別克斯坦外交部副部長烏斯曼諾夫表示，新疆是中國通往中亞的門戶。烏中地方間友好關係在兩國經濟等領域合作中發揮著重要作用。通過此次論壇能夠進一步加強兩國地方間投資與合作，推動烏中關係持續發展。

