國民黨推修法　人工生殖不受婚姻限制

國民黨召開“做自己的宮主！修人工生殖法救少子女化”記者會。（照片：國民黨提供） 中評社台北1月25日電／中國國民黨25日召開“做自己的宮主！修人工生殖法救少子女化”記者會，第十一屆不分區“立委”當選人陳菁徽、國民黨發言人楊智伃等出席，提出三項主張，鬆綁人工生法適用對象；保留女性生育選擇權，凍卵助擴大至全台適用；代理孕母談題持續尋求社會共識與多元對話等。陳菁徽強調，將針對比較有共識的議題優先修法通過，爭議性比較高的部分，需要更多的公聽會，傾聽大家的聲音、與大家溝通，國民黨未來將持續往解決少子女化的步調邁進。



曾任台北醫學大學附設醫院婦科主任、生殖醫學科副主任的陳菁徽總結提出三項主張：



一、鬆綁人工生法適用對象，讓單身女性、女女件侶、男女情侶，優先開放適用人工生殖，不受婚姻限制！



二、保留女性生育選擇權，凍卵助擴大至全台適用，建立特殊疾病醫療性凍卵制度，掌握人生主動權！



三、代理孕母談題持續尋求社會共識與多元對話，完善法規調適、齊全制度配套，階段性立法！



陳菁徽說明，目前《人工生殖法》比較僵化，如一夫一妻，且有登記的異性戀伴侶才可以接受生小孩，但希望可以開放到單身女生、女女伴侶，男女情侶都可以優先適用。她強調，台灣自2003年跌破超低生育率防線1.3後，幾乎一路探底，但根據調查，有結婚的人其實沒有減少，還在升高，而有結婚的女生平均生1.5個，但沒有結婚或是單身還沒有伴侶的超低生育率，就拉低整個“國家”的生育率，因此，我們必須重視提高單身女生生育率的部分。



陳菁徽指出，從2001年到2022年，結婚率跟生育率都在下滑，而為生小孩而結婚只剩下25%，現在女生想結婚的，可能只想進入婚姻狀況，不一定想生，南韓也是如此，可以發現結婚跟生小孩已經完全脫鈎，所以我們必須要從可以接受人工生殖的條件進行改革。

