中評社北京1月25日電／“三天兩夜最低只要100多元”“免費養生游”……看起來令人心動的低價旅遊，背後可能暗藏著消費陷阱。一段時間以來，一些不法分子先用低價、免費的噱頭專門吸引老年人參團，之後又在行程中額外收取食宿、景點參觀等費用，甚至配合“一唱一和”的話術，向老年人兜售保健品、珠寶首飾、房產、養老項目等金額較大的產品，使不少老年人陷入騙局。



低價游本身沒有問題，讓消費者少花錢也能玩得好，還能促進旅遊市場的競爭。但當低價游和虛假宣傳、捆綁銷售、隱形消費等手段結合，就會變得不合理，甚至催生出一條連接上游組團社、下游地接社、導游和購物店的灰色利益鏈，擾亂旅遊市場秩序，影響旅遊消費信心，有損旅遊目的地形象。



中老年消費者是不合理低價游的重要目標群體。中國旅遊研究院發布的《中國國內旅遊發展年度報告（2022—2023）》顯示，2021年45歲以上的中老年旅遊者合計出游11.94億人次，占據了國內旅遊客源市場的36.81%。中老年旅遊者已經成為旅遊市場的重要消費群體，特別是退休人群，擁有相對充裕的休閑時間，出游意願強烈，需求旺盛。



不過，相當大一部分老年人群體的旅行經驗還不夠豐富，對旅行社、導游的依賴性更強。不少老年人是通過微信群、公眾號、視頻號等線上平台報名參團，由於“觸網”年齡不久、缺乏鑒別經驗，也就更容易被不良商家利用。



旅遊法第三十五條明確規定，旅行社不得以不合理的低價組織旅遊活動，誘騙旅遊者，並通過安排購物或者另行付費旅遊項目獲取回扣等不正當利益。文化和旅遊部等部門也在定期部署各地嚴查不合理低價游侵害老年人權益的違法行為。一些中老年遊客也開始有所警惕，但不合理低價游依然把手伸向老年人的錢包，誘騙他們二次消費，以此覆蓋低價游的實際成本。

