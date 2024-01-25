中國同烏茲別克斯坦續寫友好合作新篇章

中評社北京1月25日電／據新華社報導，“我們在書中看到習近平主席的深謀遠慮和愛國情懷，瞭解到習近平主席親自參與到這項偉大事業中，時刻同人民站在一起，將自己的一切奉獻給扶貧事業。”烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫在為《擺脫貧困》烏茲別克文版撰寫的序言中，如此表達他對習近平主席為人民謀福祉的深刻認同和欽佩之情。



“中亞國家是中國西出陽關最真摯的故人。”米爾濟約耶夫總統曾對習近平主席這樣說道。米爾濟約耶夫總統去年兩度訪華，今年首次出訪再次選擇了中國。中烏兩國元首在密切的互動往來中，引領兩國關係高水平發展，促進兩國人民相知相親。



1月24日下午，國家主席習近平在人民大會堂同來華進行國事訪問的米爾濟約耶夫總統舉行會談。兩國元首宣布，中烏決定發展新時代全天候全面戰略夥伴關係，在更高起點上推動構建中烏命運共同體。



“一個真正的中國奇跡”



“這是一個真正的中國奇跡。”去年11月，《擺脫貧困》烏茲別克文版在烏茲別克斯坦出版發行，米爾濟約耶夫總統在序言中寫道。他細致闡述了對中國脫貧攻堅實踐的深入觀察和思考，字里行間表露出對中國治國理政經驗的高度重視。



在米爾濟約耶夫總統眼中，習近平主席是“經驗豐富的政治家和無私奉獻的愛國者”。他在序言中特意引述了多段習近平主席的經典論述——要“傾聽人民的呼聲，瞭解人民的願望”，“地方貧困，觀念不能‘貧困’”。



“當前烏中兩國在解決相似或相同的發展問題過程中相互幫助、結伴前行，”米爾濟約耶夫總統在序言中寫道。

