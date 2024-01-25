中烏新時代全天候全面戰略夥伴關係聯合聲明

中評社北京1月25日電／據外交部網站消息，應中華人民共和國主席習近平邀請，烏茲別克斯坦共和國總統米爾濟約耶夫於2024年1月23日至25日對中華人民共和國進行國事訪問。



兩國元首在熱烈友好的氣氛中舉行會談，就中烏關係、進一步深化兩國全方位合作以及共同關心的國際和地區問題深入交換意見，達成廣泛共識。



雙方高度評價2023年5月18日在西安簽署的《中華人民共和國和烏茲別克斯坦共和國聯合聲明》和通過的《中華人民共和國和烏茲別克斯坦共和國新時代全面戰略夥伴關係發展規劃（2023－2027年）》。



雙方本著友好、互信、平等合作、共同發展、共同進步、共同繁榮的原則，確認發展並深化中烏新時代全天候全面戰略夥伴關係，推動構建中烏命運共同體，特此聲明如下：



一、中方高度評價烏茲別克斯坦通過全面改革取得的巨大成就，熱烈祝賀米爾濟約耶夫總統2023年7月再次當選烏茲別克斯坦總統。



中方認為，在米爾濟約耶夫總統帶領下，烏方將順利推進“烏茲別克斯坦－2030”戰略，如期實現各項目標和任務，造福烏茲別克斯坦人民。



烏方高度評價中國經濟社會發展取得的偉大成就，祝願中國人民在中國共產黨的領導下全面建成社會主義現代化強國，實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。



二、雙方認為，兩國最高層積極開展政治對話是推動中烏關係發展的核心和關鍵因素，商定通過會晤、通話、信函往來等形式保持兩國元首密切交往。



雙方支持中國全國人民代表大會同烏茲別克斯坦最高會議開展多層次交流合作，夯實中烏友好的社會、民意基礎，加強兩國各領域法治合作。

