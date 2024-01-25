華彬東盟健康產業園泰國開園

中評社北京1月25日電／據海外網報導，1月20日，歷時三年打造的華彬東盟健康產業園在泰國曼谷正式開園。產業園同日舉辦了“當東方遇見西方”音樂會泰國場。



比利時女歌手丹娜·雲妮、泰國女歌手詹妮弗·金姆、泰國藝人莎蘭娜·薇素緹塔達等傾情獻唱，商界、演藝界、體育界等重要嘉賓以及上千名觀眾見證華彬東盟健康產業園開園，華彬全球精英俱樂部首發儀式也在活動現場舉行。



華彬集團堅持綠色健康發展理念，打造了集教育、文化、體育、健康、現代農業五大板塊於一體的華彬東盟健康產業園。園區內還建有一座以中國頤和園“仁壽殿”為模板、一比一等比建造的中式古建築——華彬東西方文化交流中心（東盟），全部採用中國非遺榫卯技術營造。通過美輪美奐的古建，生動展示中華文化魅力。



活動還舉辦了慈善拍賣會，拍品由華彬文化基金會捐贈，拍賣所得將全部用作公益，支持當地的青少年教育發展。丹娜·雲妮表示：“感謝華彬文化基金會支持我這場演唱會，我也十分高興能夠通過音樂促進東西方文化交流。



華彬集團（海外）執行總裁嚴丹驊女士表示：“華彬集團在董事長嚴彬的帶領下，歷經40年發展成為一個全球跨國集團。在英國，華彬對倫敦三一廣場和溫特沃斯高爾夫俱樂部進行修復改造，使這兩處具有百年光輝歷史的地標性歷史建築煥發新的生機。如今，嚴彬又將華彬在全球各地的投資、運營經驗應用到泰國。”



由中國科技公司提供的千架無人機表演在華彬東西方文化交流中心上空震撼上演。通過無人機的精心編排，充分展示中華傳統文化與科技創新的融合之美。



越來越多的中國企業“出海”發展，創新國際經濟貿易與人文交流模式，從產品輸出，走向科技輸出、文化輸出。作為大健康產業的領先企業，華彬集團經過40年發展，走出了一條以綠色發展為底色，以文化交流為橋梁，以實業共贏為核心的獨特道路。



（來源：海外網）