中評社北京1月25日電／據中國僑網報導，中國駐埃及大使館網站消息，1月23日，中國駐埃及使館舉辦2024年新春招待會。中國駐埃及大使廖力強，埃及眾議院第一副議長薩阿德丁、外交部亞洲事務部助沙欣、國防部長代表、防長助理哈立德、教育部副部長穆賈希德、阿盟助理秘書長海法及中外各界友人400餘人歡聚一堂，共慶新春。



廖力強宣介了中央外事工作會議精神並回顧過去一年中埃、中阿關係取得的重要成果，表示中埃共同開辟了兩國關係跨越式發展的黃金時代。中國同阿盟關係扎實推進。新年伊始，中共中央政治局委員、外交部長王毅選擇埃及作為出訪首站，訪問取得圓滿成功。今年是中埃建立全面戰略夥伴關係十周年、中阿合作論壇成立二十周年，相信中埃、中阿關係將開啟更加輝煌的十年。



沙欣部助代表埃方表示，2014年兩國元首共同決定將埃中關係提升為全面戰略夥伴關係，為兩國關係發展指明方向。王毅外長成功訪埃，為埃中關係注入新動力。埃方願同中方繼續開創兩國關係的輝煌未來。薩阿德丁副議長等與會嘉賓重申埃及始終堅持一個中國原則，任何情況下都不會改變。



招待會氣氛友好熱烈，來賓共同觀看使館製作的中埃、中國同阿盟關係宣傳片，盛贊中埃、中阿合作成就。



（來源：中國僑網）