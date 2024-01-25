“僑連五洲·海外聯誼研修班”　在福州開班

中評社北京1月25日電／據中國僑網報導，福建省僑聯25日消息，22日，由中國僑聯主辦，福建省僑聯、福建師範大學共同承辦的第20期“僑連五洲·海外聯誼研修班”在福建師範大學舉行開班式。



福建省僑聯主席陳式海，中國僑聯聯誼聯絡部副部長、一級巡視員朱柳，福建師範大學副校長陳慶華以及來自菲律賓重點僑團的50位優秀華裔青年代表出席。福建師範大學海外教育學院書記黃彬主持開班典禮。



陳式海希望，學員們能夠珍惜這次研習機會，認真學習、互相促進、共同提高、增進友誼。稻穀曬幹才能當種子，鐵要百煉才能成鋼，期待各位青年才俊在本次學習中，如種子般發芽生長，在未來的人生旅程里，不斷磨礪自己，逐漸成長為菲律賓和諧僑社的參天大樹。



朱柳表示，“僑連五洲·海外聯誼研修班”是中國僑聯面向海外重要僑團僑領、特別是僑界青年才俊以及華裔新生代而精心打造的主要品牌活動。希望學員們在學習中增長世情、國情和僑情的知識，在思考中升華思想，增進家國情懷，在未來的實踐中，弘揚好嘉庚精神，擔負起引領海外和諧僑社建設、傳承中華優秀文化、溝通中菲兩國的使命和職責。



陳慶華介紹了福建師範大學與菲律賓的深厚淵源。他希望學員們能在本次學習中進一步瞭解師大，瞭解家鄉福建，未來繼續發揮青年優勢，架設起中菲兩國交往橋梁，在增進產業合作、文化交流等方面發揮積極作用。



開班式後，陳式海為研修班帶來題為《緬懷陳嘉庚歷史功績，弘揚華僑愛國精神》的首場講座。



（來源：中國僑網）