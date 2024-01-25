【
大
中
小
】 【
打 印
】
中國巴西建交50周年紀念標識發布
http://www.CRNTT.com
2024-01-25 15:28:03
中評社北京1月25日電／據中國僑網報導，據中國駐巴西大使館微信公眾號消息，2024年是中巴建交50周年。近日，中國駐巴西大使館發布了由中巴雙方共同設計的兩國建交50周年紀念標識。
該標識以數字“50”為主體，融合中巴國旗顔色，彰顯兩國建交半個世紀以來始終相互尊重、平等相待、合作共贏。數字“5”和“0”相融相交，構成無窮符號（∞），象徵中巴雖相隔萬里卻緊密相連、命運與共，寓意兩國友好源遠流長、生機蓬勃、前景廣闊。
（來源：中國僑網）
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中國巴西建交50周年紀念標識發布
(2024-01-24 14:25:55)
巴新騷亂迅速平息，無礙中巴關係大局
(2024-01-17 10:46:47)
駐巴基斯坦大使會見巴基斯坦駐華大使
(2024-01-08 15:06:57)
“我眼中的中國式現代化”巴西征文結果揭曉
(2023-09-02 15:15:36)
中國援巴新醫療隊提升當地新生兒救治能力
(2023-08-11 10:05:57)
巴西文協舉辦中巴人文交流論壇
(2023-07-31 18:04:17)
中國與巴西學者共論“數學之美”
(2023-07-23 10:47:28)
中評編譯：中巴經濟走廊為兩國關係護航
(2023-07-14 00:59:43)
巴基斯坦政府慶祝中巴經濟走廊啟動十周年
(2023-07-06 15:17:02)
鄭文燦晤法議員訪團 稱台灣也買很多空巴
(2023-04-19 14:37:29)