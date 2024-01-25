中國巴西建交50周年紀念標識發布

中評社北京1月25日電／據中國僑網報導，據中國駐巴西大使館微信公眾號消息，2024年是中巴建交50周年。近日，中國駐巴西大使館發布了由中巴雙方共同設計的兩國建交50周年紀念標識。



該標識以數字“50”為主體，融合中巴國旗顔色，彰顯兩國建交半個世紀以來始終相互尊重、平等相待、合作共贏。數字“5”和“0”相融相交，構成無窮符號（∞），象徵中巴雖相隔萬里卻緊密相連、命運與共，寓意兩國友好源遠流長、生機蓬勃、前景廣闊。



（來源：中國僑網）