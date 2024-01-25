福建福清僑界開展春節前慰問貧困僑活動

中評社北京1月25日電／致公黨福清市委會攜日中福清工商會、福清市助老助醫公益協會及廈門大學嘉庚學院大學生寒假返鄉社會實踐隊等，24日聯合開展慰問貧困歸僑老人活動。



福清市政協委員、致公黨福清市委會副秘書長兼外聯部部長、福清市僑聯委員鄭鬆波，致公黨福清市委會城關支部主委、福清市玉屏街道僑聯主席陳玄蓂，福清市宏路街道僑聯副主席王平，以及日中福清工商會執行會長相馬惠子女士等參加活動。慰問組一行來到福清市玉屏街道及宏路街道看望慰問貧困歸僑老人，向貧困歸僑老人送上慰問金和紅圍巾、春聯等慰問品，並送上新春的祝福。



當天，他們共慰問10戶來自印尼、馬來西亞等國歸僑老人，每戶500元慰問金，給歸僑老人們送去溫暖和關懷。



據悉，在致公黨福清市委會外聯部工作人員牽線搭橋下，日中福清工商會名譽會長、福州柏物產食品公司董事長陳熹先生向福清市助老助醫公益協會捐贈了5000元人民幣的善款，專門用於春節前慰問福清貧困歸僑老人。



福清市政協列席委員、福清市助老助醫公益協會會長祝花蘭表示，感謝致公黨人士及海外僑胞對家鄉父老鄉親的關心和愛心，我們一定會把海外僑胞捐贈的善款用好，把海外僑胞的愛心傳遞到需要幫助的人們手中。



廈門大學嘉庚學院日本語言與文化學院2023級學生、福清市助老助醫公益協會會員鄭訓焓說，關懷老人、幫扶弱勢群體是中華傳統美德。他在大學里就一直參加志願服務工作，這次寒假返鄉參加“獻愛心、送溫暖”公益活動，自身深受教育。他也呼籲社會各界人士都能從事力所能及的公益志願服務，讓社會更加和諧美好。



鄭鬆波表示，我們今後將繼續發揚“致力為公”和“僑海報國”的致公精神，以僑為橋，廣泛聯繫海內外僑界人士，與家鄉公益社團一道，共同致力於為僑服務和家鄉的發展。



（來源：中國僑網）