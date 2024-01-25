海峽兩岸暨港澳地區青年羽毛球賽於重慶舉行

（圖片來源：重慶市渝台經貿文化交流中心 大渡口區台聯） 中評社北京1月25日電／1月25日，全國台聯第三十屆台胞青年冬令營重慶分營暨第三屆海峽兩岸及港澳地區（重慶）青年羽毛球邀請賽在大渡口區體育館隆重舉行。重慶市政協副主席、台盟市委會主委、市台聯會長王昱宣布開幕，大渡口區委書記餘長明、區政協主席張瓊等領導出席開幕式，來自台灣、香港、澳門地區及重慶的58名青年羽毛球選手參賽。



本次比賽是全國台聯第三十屆台胞青年冬令營線下地方活動之一，由中華全國台灣同胞聯誼會指導，重慶海外聯誼會、重慶市台灣同胞聯誼會、大渡口區人民政府共同主辦，重慶市渝台經貿文化交流中心、重慶市大渡口區台屬台胞聯誼會、重慶市大渡口區體育總會、重慶市大渡口區李雪芮青少年體育俱樂部聯合承辦。



此次比賽以“攜手正青春、同心向未來”為主題，旨在促進台港澳青年瞭解大陸發展、增進海峽兩岸和港澳地區青年友誼，為海峽兩岸及港澳地區青年搭建一個切磋球技、交流經驗、深化情誼的平台。大渡口區政府副區長袁衛在致辭中表示，大渡口區將繼續當好東道主，高質量、高標準、高水平做好做實各項賽事舉辦工作，全力將本項賽事辦成受渝台港澳青年歡迎的交流盛會，將一如既往熱忱歡迎和支持台港澳同胞到大渡口投資興業、學習生活，以“一家人”的姿態共享發展機遇。



共青團重慶市委副書記、羽毛球奧運冠軍李雪芮全程指導比賽。賽場上，戰況激烈、精彩紛呈。選手們隨球跑動，彈跳扣殺、網前挑球等技術展現得淋漓盡致，展現出了頑強拼搏的體育精神和積極向上的良好風貌。比賽採用重慶選手及台港澳選手的配對組合方式角逐男雙、女雙和混雙等競賽項目，最終按各隊成績決出前3名。



來自台灣高雄的李明翰說，很榮幸能夠參加這次的羽毛球比賽，在和港澳、重慶的朋友們一起在球場上比賽真的讓我越打越興奮！我從小就非常喜歡和家人、朋友一起打羽毛球，因為打羽毛球所帶來的暢快對我來說是其他運動無法比擬的，我也希望在日後的練習中能夠在強身健體的同時也能夠提高球技。

