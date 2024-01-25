姚旭波：在卡塔爾為“中國製造”出力

中評社北京1月25日電／據中國僑網報導，“近年來國內發展迅速，卡塔爾對中國製造的接受程度非常高。對華僑華人來說，有了更多的機會和發展空間。”卡塔爾華僑華人協會秘書長姚旭波在接受記者電話採訪時如是說。



“從生活用品，到家用電器、高端器械設備，中國製造的身影無處不在。隨著兩國的合作越來越緊密，華僑華人在助力中國品牌‘走出去’方面大有可為。”姚旭波說，很多當地民眾能用簡單的中文打招呼，喜歡中餐，甚至對中國的十二生肖、民間故事也表現出濃厚的興趣。



姚旭波在卡塔爾生活了19年，目前經營著一家不銹鋼工廠。阿圖瑪瑪球場、海灣球場等場地的不少配套設施都來自於他的公司。“我們主要負責安防圍欄，室內屏風、隔斷等金屬結構的設計和施工。”他說，當自己以觀眾的身份重新踏入球場時，從繪制圖紙、加工生產，再到安裝的場景依舊曆歷在目，看到這些設施為賽事安全提供保障，內心十分自豪。



卡塔爾華僑華人協會成立於2021年。每當有運動賽事舉辦時，協會都會應邀配合策劃中國社區的表演節目，也會為中國球迷提供住宿、餐飲、旅遊等方面的咨詢和服務。“卡塔爾今年將承辦85項國際賽事，多哈游泳世錦賽、2025年男籃亞洲杯預選賽等也將陸續登場。我們將努力以運動為橋梁，促進兩國人文交流，為更多前來卡塔爾觀賽的朋友提供力所能及的幫助。”姚旭波表示。



（來源：中國僑網）