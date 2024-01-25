一年制役男入伍了　民眾黨發聲將監督軍方

首屆延長1年制義務役役男25日入營。（中評社 方敬為攝） 中評社台北1月25日電／首屆延長1年制義務役役男1月25日入營，部分役男對薪餉遠低於基本工資頗為不滿。民眾黨“立法院”黨團今日表示，將在開議後，正式在“外交及國防委員會”提案成立“役男監督評估小組”，由各黨派代表共同參與，該小組必須向“外交及國防委員會”報告評估進度，檢視“國防部”能否在1年內提供役男充實而有用的訓練，避免與實務運用落差太大。



民眾黨團指出，1年制義務役的訓練內容，比服役長度更重要，要符合戰備規畫技能，軍備武器的操作訓練等，並注意後續的軍紀管理，以及學長、學弟之間的關係，“國防部”在軍紀部分經常螺絲掉滿地，務必加強管理及督導，才能凝聚軍心，打造堅實軍風。最重要的是，要提升榮譽感，加強待遇保障，才可以安心“保家衛國”。



民眾黨團表示，“3＋1”方案可能加劇產學介接問題，例如理工科學生學分需求通常較多，3年內完成學分是個巨大挑戰；而技職體系的科技大學，在第4年通常有大量實習課程，若被犧牲可能對學生職涯有負面影響，校方課程安排也可能被打亂，校方與學生都迫切想知道，“國防部”、“教育部”及各大學都溝通好了嗎？



民眾黨團表示，備戰才能避戰，能戰才能止戰，呼籲政府別讓年輕人虛擲1年時間，真正落實實戰訓練，“國防部”也務必滾動檢討如何有效將義務役員額，納入以自願役官、士、兵為主的部隊正常運作，真正提升“國防”及戰備能量。