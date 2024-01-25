22歲男大生揚言520炸“總統府”屏東遭捕

一名22歲男大生在“中選會”臉書粉專貼文下留言，揚言要在520賴清德上任當天炸掉“總統府”。（照：刑事局提供） 中評社台北1月25日電／台灣“中選會”臉書粉專在1月13日“總統”及“立法委員”選舉”開票日當晚，遭1名網友發文恐嚇，要在賴清德520上任當天“把選舉委員會總部及賴清德上任地點炸掉”。刑事局今天證實，經偵辦鎖定一名22歲羅姓男大學生涉有重嫌，昨在屏東縣將其逮捕到案，依恐嚇公眾罪嫌移送法辦。



“中選會”臉書粉專在1月13日晚間，遭臉書帳號“高○軒貼文“等著好了 2024／5／20賴清德上任那一天 一定把你選舉委員會總部及到賴清德上任地點炸掉 來啊 看誰比較厲害 死賤種87無腦智障”，“中選會”隨即向警方報案。



綜合台媒報導刑事局科技犯罪防制中心報請屏東地檢署指揮偵辦，並與屏東縣刑大及台北市刑大共組專案小組偵辦，經分析嫌犯臉書資料，鎖定屏東一名22歲羅姓男子涉有重嫌，24日上午，持屏東地方法院核發搜索票、拘票於羅嫌位於屏東縣住處執行搜索。



警方調查，羅嫌因不滿賴清德當選憤而留言恐嚇，當場查扣手機1支以及筆記型電腦1部。經分析扣案證物，確認羅嫌使用臉書暱稱“高○軒”犯案，就是“中選會”粉專留言恐嚇的帳號持有人。



羅姓男大生落網後辯稱，他留言完、等情緒平復之後，知道這樣做“不是很好”，事後有刪除留言，也把犯案用帳號封停，沒想到還是被警方找到。刑事局表示，羅嫌於網路社群平台張貼恐嚇炸掉準“國家元首”及政府部門等言論，已造成社會紛擾，影響“國家”社會安定，涉嫌違反刑法第151條恐嚇公眾罪，最高可處2年以下有期徒刑，提醒網友在網路散發恐嚇、危害公眾安全言論定會追究嚴辦，請有心人士切勿以身試法。