港澳台記者體驗北京歷史文化：穿越古今

中國記協1月25日組織港澳台媒體在京記者走訪北京泰安里文化藝術中心、宣南文化博物館、湖廣會館等地，圖為記者熱情拍照（中評社 海涵攝） 中評社北京1月26日電（記者 海涵）中國記協與北京市1月25日共同組織港澳台媒體在京記者走訪北京泰安里文化藝術中心、宣南文化博物館、湖廣會館等地，深度體驗多維度、跨時空的北京文化藝術。



上午九時許，記者一行首先來到泰安里文化藝術中心。泰安里建築形式獨特，是仿上海的里弄式格局，由六幢平面格局和立面造型基本相同的二層建築組成。經過百年時間的變遷，泰安里依舊保持著最初建設時的平面布局，清水牆面、門窗形式、跑馬廊、女兒牆、欄杆、天井罩棚等都是中西建築文化融合的代表，是民國時期建築主動西化的代表形式，是對中軸線建築組群的一種風格補充，也是中國近代城市規劃和建設領域的重要見證和遺存。



據介紹，泰安里文化藝術中心於2023年4月正式向公眾亮相。文化藝術中心以文化主理人聚集地＋社區營造的運營模式，打造了包含咖啡、精釀啤酒、戲劇演藝、藝術展覽、女性公益閱讀、瑜伽療愈生活、創意文創、靈感工坊、泰安里社區營造服務點等9個不同場景且復合多用的公共文化空間，並且引入了融入劇本殺元素的書店，還布局有餐廳、咖啡館等，還原了過往集餐飲娛樂為一體的盛景。



在店面里看到各式各樣的新奇玩意兒，記者們或駐足細細觀賞、或立即拍照打卡；看到一些特別展出和沙龍，記者們認真詢問主理人更多細節並咨詢如何報名；在一家上海風格的咖啡廳，記者們紛紛感嘆裝修的精致和“有腔調”。



泰安里呈現給記者一行的是北京文化的當代詮釋。走進一個個主題迥異、特色鮮明的“店面”，除了撲面而來的有趣、潮流、活力等氣息，其背後所象徵的文化交融和碰撞也給記者留下深刻印象。在北京這座以胡同為特色的北方城市，竟藏著這樣一個精致的上海弄堂，不止建築、甚至連內部裝潢和擺設也滿是上海風情，“感覺十分奇妙，這也是中國文化多元性的表現，”有記者說。



此次歷史文化之旅可謂“跨越時空”，體驗了當代的泰安里文化藝術中心，記者一行又繼續參訪了宣南文化博物館和湖廣會館，瞭解明清及近現代京城文化風貌。



台媒記者任以芳告訴記者，她對宣南文化博物館印象深刻。“宣南文化博物館呈現了北京城的歷史演進，也講述了諸如戊戌變法這樣的重要歷史事件。”



任以芳說，“台媒駐京記者很多都住在崇文門附近，通過這次參觀宣南文化博物館，大家瞭解到這個區域的歷史，有種古今穿越的感覺。”



在湖廣會館，工作人員詳細帶記者瞭解了京劇的發展演變歷史，更通過館里多媒體設施，使記者有幸聽到上個世紀京劇名家的原聲唱段。



“聽到京劇片段喚醒了我兒時的記憶，”任以芳說，“童年時外婆經常會在下午聽京劇，還會跟著哼唱。我雖然不是很懂京劇，但有很長的一段記憶都跟它有關。聽到京劇，就會想到家人。”

